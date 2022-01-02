"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم

وقال نادي كروزيرو في بيان عبر حسابه على "تويتر" إن "المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما بخير وأعراضه خفيفة وسيخضع الآن لفترة راحة وعزل اجتماعي تماشيا مع النصائح الطبية".وأعلن رونالدو، الذي لعب دور البطولة في فوز البرازيل بكأس العالم 2002 وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أنه اشترى حصة نقلت له الملكية لكروزيرو المتعثر مؤخرًا، حيث دفع اللاعب نحو 72 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي.وظهر رونالدو لأول مرة في عام 1993 بقميص النادي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.وسجل وقتها، رغم أنه كان في سن المراهقة، 56 هدفاً في 58 مباراة للنادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقراً له، قبل أن ينتقل إلى مسيرة متألقة في أوروبا مع إيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وإيه سي ميلان، وفاز بالكرة الذهبية عامي 1997 و2002.وكان رونالدو أيضًا ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت بكأس العالم 1994 وسجل ثمانية أهداف في سبع مباريات عندما فاز السيليساو باللقب مرة أخرى في عام 2002.وأنهى اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" مسيرته في كورينثيانز الواقع في مدينة ساوباولو في عام 2011.و احتل كروزيرو المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية البرازيلي الموسم الماضي.
أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، عن إصابة الأسطورة البرازيلية، رونالدو نازاريو دا ليما، بكوفيد -19، اليوم الأحد، مما أجبره على إلغاء حضوره لاحتفالات الذكرى 101 لتأسيس الفريق الذي ابتدى مسيرته فيه.
وقال نادي كروزيرو في بيان عبر حسابه على "تويتر" إن "المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما بخير وأعراضه خفيفة وسيخضع الآن لفترة راحة وعزل اجتماعي تماشيا مع النصائح الطبية".
وأعلن رونالدو، الذي لعب دور البطولة في فوز البرازيل بكأس العالم 2002 وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أنه اشترى حصة نقلت له الملكية لكروزيرو المتعثر مؤخرًا، حيث دفع اللاعب نحو 72 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي.
COMUNICADO
O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm
وظهر رونالدو لأول مرة في عام 1993 بقميص النادي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.
وسجل وقتها، رغم أنه كان في سن المراهقة، 56 هدفاً في 58 مباراة للنادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقراً له، قبل أن ينتقل إلى مسيرة متألقة في أوروبا مع إيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وإيه سي ميلان، وفاز بالكرة الذهبية عامي 1997 و2002.
وكان رونالدو أيضًا ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت بكأس العالم 1994 وسجل ثمانية أهداف في سبع مباريات عندما فاز السيليساو باللقب مرة أخرى في عام 2002.
وأنهى اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" مسيرته في كورينثيانز الواقع في مدينة ساوباولو في عام 2011.
و احتل كروزيرو المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية البرازيلي الموسم الماضي.