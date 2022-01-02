تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الظاهرة-رونالدو-يصاب-بفيروس-كورونا-ويغيب-عن-احتفالية-ناديه-الأم-1054866518.html
"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، عن إصابة الأسطورة البرازيلية، رونالدو نازاريو دا ليما، بكوفيد -19، اليوم الأحد، مما أجبره على إلغاء حضوره لاحتفالات الذكرى 101... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:41+0000
2022-01-02T16:41+0000
البرازيل
كرة القدم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101356/02/1013560226_0:402:2210:1645_1920x0_80_0_0_f587c1a17a6215733c9138e9076b8675.jpg
وقال نادي كروزيرو في بيان عبر حسابه على "تويتر" إن "المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما بخير وأعراضه خفيفة وسيخضع الآن لفترة راحة وعزل اجتماعي تماشيا مع النصائح الطبية".وأعلن رونالدو، الذي لعب دور البطولة في فوز البرازيل بكأس العالم 2002 وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أنه اشترى حصة نقلت له الملكية لكروزيرو المتعثر مؤخرًا، حيث دفع اللاعب نحو 72 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي.وظهر رونالدو لأول مرة في عام 1993 بقميص النادي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.وسجل وقتها، رغم أنه كان في سن المراهقة، 56 هدفاً في 58 مباراة للنادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقراً له، قبل أن ينتقل إلى مسيرة متألقة في أوروبا مع إيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وإيه سي ميلان، وفاز بالكرة الذهبية عامي 1997 و2002.وكان رونالدو أيضًا ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت بكأس العالم 1994 وسجل ثمانية أهداف في سبع مباريات عندما فاز السيليساو باللقب مرة أخرى في عام 2002.وأنهى اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" مسيرته في كورينثيانز الواقع في مدينة ساوباولو في عام 2011.و احتل كروزيرو المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية البرازيلي الموسم الماضي.
البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101356/02/1013560226_0:194:2210:1852_1920x0_80_0_0_745c0a4c7e56310910946b083abcfb8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البرازيل, كرة القدم, فيروس كورونا

"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم

16:41 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررونالدو
رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، عن إصابة الأسطورة البرازيلية، رونالدو نازاريو دا ليما، بكوفيد -19، اليوم الأحد، مما أجبره على إلغاء حضوره لاحتفالات الذكرى 101 لتأسيس الفريق الذي ابتدى مسيرته فيه.
وقال نادي كروزيرو في بيان عبر حسابه على "تويتر" إن "المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما بخير وأعراضه خفيفة وسيخضع الآن لفترة راحة وعزل اجتماعي تماشيا مع النصائح الطبية".
وأعلن رونالدو، الذي لعب دور البطولة في فوز البرازيل بكأس العالم 2002 وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أنه اشترى حصة نقلت له الملكية لكروزيرو المتعثر مؤخرًا، حيث دفع اللاعب نحو 72 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي.
وظهر رونالدو لأول مرة في عام 1993 بقميص النادي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.
وسجل وقتها، رغم أنه كان في سن المراهقة، 56 هدفاً في 58 مباراة للنادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقراً له، قبل أن ينتقل إلى مسيرة متألقة في أوروبا مع إيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وإيه سي ميلان، وفاز بالكرة الذهبية عامي 1997 و2002.
وكان رونالدو أيضًا ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت بكأس العالم 1994 وسجل ثمانية أهداف في سبع مباريات عندما فاز السيليساو باللقب مرة أخرى في عام 2002.
وأنهى اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" مسيرته في كورينثيانز الواقع في مدينة ساوباولو في عام 2011.
و احتل كروزيرو المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية البرازيلي الموسم الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:45 GMTقيادي في "النهضة التونسية": من المرجح أن يكون البحيري في "منزل جميل"
16:41 GMT"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
16:37 GMTمشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو
16:34 GMTمع بداية العام الجديد... "أوميكرون" يجبر شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات
16:31 GMTليفربول يعلن غياب 3 نجوم عن مواجهة تشيلسي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا
16:27 GMT"درجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر"... أرصاد السعودية تحذر من كتلة هوائية تضرب المملكة
16:25 GMTرئيس جنوب أفريقيا يعلن استمرار البرلمان في عمله بعد السيطرة على حريق نشب فيه
16:20 GMTموقع سعودي يرصد عودة "طوابير كورونا" إلى المملكة مجددا... فيديو
16:18 GMTحاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما
16:15 GMTريال مدريد يبدأ 2022 بخسارة أمام مضيفه خيتافي... فيديو
16:13 GMTلجنة الأطباء: قتيل واحد في مظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم
16:11 GMTاستخدام الكلاب لتفريق متظاهرين في العاصمة الهولندية أمستردام... فيديو
16:07 GMTالكويت تعطل الدراسة في الجامعات وتؤجل امتحانات الثانوي بسبب الأحوال الجوية
16:05 GMTما هو الحد الأقصى المسموح به من القهوة يوميا... وكيف نتخلص من إدمان الكافيين؟
16:01 GMTبعد الطريق البري مع موريتانيا... هل تسعى الجزائر لإنشاء مطارات حدودية
15:55 GMTالدوري السعودي... لاعب الشباب يكشف سر الانتصار على الأهلي
15:53 GMTدولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد
15:52 GMTالسياحة المصرية ترد على أنباء غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار... صور وفيديو
15:49 GMTأسعار السلع الأساسية تسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2009
15:47 GMTرئيس وزراء اليمن يحذر من السلاح الإيراني المتواجد في بلاده: يشكل تهديدا لدول الجوار