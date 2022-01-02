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https://arabic.sputniknews.com/20220102/العثور-على-سيارة-لـجيمس-بوند-في-دولة-عربية-1054862696.html
العثور على سيارة لـ"جيمس بوند" في دولة عربية
العثور على سيارة لـ"جيمس بوند" في دولة عربية
عثر مؤخرا على إحدى سيارات أفلام جيمس بوند والتي تم فقدانها منذ سنوات طويلة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:18+0000
2022-01-02T15:18+0000
2022-01-02T15:18+0000
أخبار الفن
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وفقدت السيارة في يونيو/حزيران 1997، بعد استخدامها في فيلم "Goldfinger"، وذلك في إحدى الدول العربية، بعدما تم سرقتها من مستودع مطار بوكا راتون بفلوريدا الأمريكية، حسب موقع "ذا ناشيونال".وقال محققون إن السيارة وجدت في دولة عربية، لم يتم تحديدها، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 25 مليون دولار.ويأمل ضباط الشرطة في أن يقوم مالك السيارة بإعادتها بشكل طوعي بدلا من مصادرتها بالقوة. وحسب الشرطة لا يعلم مالك السيارة حاليا، أنها مسروقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفن
العثور على سيارة لـ"جيمس بوند" في دولة عربية
عثر مؤخرا على إحدى سيارات أفلام جيمس بوند والتي تم فقدانها منذ سنوات طويلة.
وفقدت السيارة في يونيو/حزيران 1997، بعد استخدامها في فيلم "Goldfinger"، وذلك في إحدى الدول العربية، بعدما تم سرقتها من مستودع مطار بوكا راتون بفلوريدا الأمريكية، حسب
موقع "ذا ناشيونال".
وقال محققون إن السيارة وجدت في دولة عربية، لم يتم تحديدها، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 25 مليون دولار.
ويأمل ضباط الشرطة في أن يقوم مالك السيارة بإعادتها بشكل طوعي بدلا من مصادرتها بالقوة. وحسب الشرطة لا يعلم مالك السيارة حاليا، أنها مسروقة.