تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/العثور-على-غواصة-اختفت-قبل-80-عاما-1054841165.html
العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما
العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما
عثر الغواصون اليونانيون على غواصة إيطالية في قاع بحر إيجه، اختفت قبل 80 عامًا، وفقًا لإكسبرس. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T05:30+0000
2022-01-02T05:34+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048317910_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fbd03d2a34e6dad5f9241ef49d670065.jpg
غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارًا، لكنها غرقت في 5 يوليو/ تموز 1941 بضربة طوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".يقتبس المنشور من أحد المشاركين في البحث: "إن تاريخ القتال البحري يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر".وجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار. تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.تم إطلاق "جانتينا" في عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية. في 5 يوليو/ تموز 1941، أغرقتها الغواصة البريطانية توربي، التي أطلقت ستة طوربيدات في وقت واحد. تمكن ستة بحارة فقط من النجاة، إذ تمكنوا من السباحة إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048317910_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_b09c00cac32dfa2c6db4d039e6f55f06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما

05:30 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 05:34 GMT 02.01.2022)
© AFP 2021 / FRED TANNEAUغواصة "سنل" الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035
غواصة سنل الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / FRED TANNEAU
تابعنا عبر
عثر الغواصون اليونانيون على غواصة إيطالية في قاع بحر إيجه، اختفت قبل 80 عامًا، وفقًا لإكسبرس.
غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارًا، لكنها غرقت في 5 يوليو/ تموز 1941 بضربة طوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".
يقتبس المنشور من أحد المشاركين في البحث: "إن تاريخ القتال البحري يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر".
وجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار. تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.
تم إطلاق "جانتينا" في عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية. في 5 يوليو/ تموز 1941، أغرقتها الغواصة البريطانية توربي، التي أطلقت ستة طوربيدات في وقت واحد. تمكن ستة بحارة فقط من النجاة، إذ تمكنوا من السباحة إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:30 GMTالعثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما
05:07 GMTمن عليه تجنب أكل الزبدة؟
04:51 GMTوزارة الطوارئ الروسية تحذر من اقتراب كويكب بشكل خطير من الأرض
04:29 GMTانشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال
03:48 GMTالصومال.. رئيس الوزراء يشكل لجنة للتحقيق في "محاولة الانقلاب" عليه
02:51 GMTفرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من عشرة إلى 7 أيام
02:18 GMTنيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
01:32 GMTأمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد
00:47 GMTالأمم المتحدة تعلق على اعتبار ممثل المنظمة الروسي في كوسوفو غير مرغوب فيه
00:07 GMTفرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي
أمسالأولى منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر
أمسالطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة.. فيديو
أمسالهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت النووية بموجب معاهدة 1988
أمس"لم يكشف أسماءهم"... باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا
أمسدين تونس يمثل 82.6% من الناتج المحلي في موازنة 2022
أمسإصابة أكثر من 80 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
أمسمحمد رمضان يستعين بعادل إمام في أولى أغنياته بـ 2022... فيديو
أمسالتحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية
أمسسلطات مالي المؤقتة تقترح تأجيل الانتخابات خمس سنوات
أمسمسؤول مصري يكشف حقيقة دخول بلاده الموجة الخامسة من كورونا