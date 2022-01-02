https://arabic.sputniknews.com/20220102/العراق-اعتقال-قوة-تابعة-لـسوات-تسببت-بـحادثة-جبلة-1054843559.html

العراق... اعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بـ"حادثة جبلة"

العراق... اعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بـ"حادثة جبلة"

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، باعتقال قوة تابعة لـ"سوات" قد تسببت في حادثة جبلة في محافظة بابل. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T08:03+0000

2022-01-02T08:03+0000

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ونقلت السومرية نيوز عن المصدر الأمني العراقي، صباح اليوم الأحد، أن لجنة عليا من الأمن الوطني في البلاد، ممثلة بوكيل جهاز الأمن الوطني العراقي واستئناف بابل، قامت باعتقال قوة "سوات" وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة في بابل.وضجت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، أول أمس الجمعة، بحادثة مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة في بلدة جبلة بمحافظة بابل، في جريمة اعتبرها كثيرون "إبادة جماعية".من جهته، أكد محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، أن مجزرة منطقة جبلة "جنائية وليست حادثة إرهابية"، مشيرا إلى أن المتهم كان مطلوبا من قبل محاكم بغداد.ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، عن السرياوي أن "الاجراءات التحقيقية مستمرة، ونحن هنا في موقع الحادث نريد أن نسبق أحداث التحقيق، لأن هناك بعض الملابسات لدينا من حيث المبدأ، ولكن ضمن سير التحقيق وبسرية عالية لكي لا تضيع معالم الجريمة".وفيما يتعلق بتفاصيل المجزرة قال المحافظ لشبكة رووداو الإعلامية: "الاستخبارات طلبت إسنادا من القوات الأمنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا".إلا أن شقيقة القتيل المطلوب أكدت للشبكة ذاتها، أن شقيقها "لم يكن مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي"، متهمة القوات الأمنية بارتكاب المجزرة.وقالت : "أرسلوا 50 همرا (سيارة همر) يوم أمس، ودفاعا عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".واتهمت نسيب شقيقها الذي يعمل مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد باستقدام القوة على خلفية مشكلة عائلية بينهما.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/العراق-التحقيق-مع-قائد-شرطة-بابل-بسبب-مجزرة-جبلة-1054791192.html

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