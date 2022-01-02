القوات المسلحة الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار داخل مدرسة في دونباس

في وقت سابق، قالت الشرطة الشعبية في لوغانسك إنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول، احتلت قوات الأمن الأوكرانية مبنى مدرسة في قرية مالويسكوي بالقرب من خط التماس في دونباس، وجهزت مقرًا للعمليات هناك.وقال فيليبونينكو: "خلال اليوم الماضي، في مدرسة القرية بهذه المستوطنة، التي استولى عليها المسلحون القوميون الأوكرانيون في 27 ديسمبر، استمر نشر مقر الوحدة التكتيكية للقوميين والمعدات في الفصول الدراسية لمواقع إطلاق النار".وأشار إلى أنه "يجري تسجيل تمركز عربات مسلحين ومعدات استطلاع مدفعية ومراقبة وتحديد الأهداف ومحطات راديو في منطقة المدرسة".وأضاف: "يعد استخدام كييف لمبنى مدرسة ثانوية في قرية فالويسكوي لنشر مقر وحدة قتالية ونقطة مراقبة ميدانية للمدفعية الأوكرانية انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".
قال إيفان فيليبونينكو، المتحدث الرسمي باسم القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية، للصحفيين اليوم الأحد، إن قوات الأمن الأوكرانية تجهز مواقع إطلاق النار وتسحب القوات إلى مدرستهم في قرية فالويسكوي التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في دونباس.
في وقت سابق، قالت الشرطة الشعبية في لوغانسك إنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول، احتلت قوات الأمن الأوكرانية مبنى مدرسة في قرية مالويسكوي بالقرب من خط التماس في دونباس، وجهزت مقرًا للعمليات هناك.
وقال فيليبونينكو: "خلال اليوم الماضي، في مدرسة القرية بهذه المستوطنة، التي استولى عليها المسلحون القوميون الأوكرانيون في 27 ديسمبر، استمر نشر مقر الوحدة التكتيكية للقوميين والمعدات في الفصول الدراسية لمواقع إطلاق النار".
وأشار إلى أنه "يجري تسجيل تمركز عربات مسلحين ومعدات استطلاع مدفعية ومراقبة وتحديد الأهداف ومحطات راديو في منطقة المدرسة".
وأضاف: "يعد استخدام كييف لمبنى مدرسة ثانوية في قرية فالويسكوي لنشر مقر وحدة قتالية ونقطة مراقبة ميدانية للمدفعية الأوكرانية انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".