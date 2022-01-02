اللقاءات الأمنية بين دمشق وأنقرة.. هل تمهد لعلاقات سياسية؟
اللقاءات الأمنية بين دمشق وأنقرة.. هل تمهد لعلاقات سياسية؟
وتطرح تساؤلات فيما إذا كانت هذه اللقاءات الأمنية ستتطور إلى أُخرى سياسية موازية تمهد لعودة العلاقات بين البلدين الجارين، وتجنب صِداما عسكريا في مدينة إدلب.محلل الشؤون الإقليمية، فراس رضوان أوغلو، رأى أن اللقاءات الأمنية هي في مصلحة الطرفين، السوري والتركي، وتتجاوز التنسيق حول الجماعات الكردية في الشمال السوري.لكنه، في حوار عبر "بانوراما"، استبعد حصول عملية عسكرية مشتركة ضد الأكراد، لأنها ستصطدم بالقوات الأمريكية في المنطقة.
تناقش الحلقة التقارير الصحافية حول لقاءات بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك، لبحث ترتيبات إطلاق عملية عسكرية مُشتركة ضد ما يسمى بقوات "قسد" في الشمال السوري، وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية فيها وعودة اللاجئين.
وتطرح تساؤلات فيما إذا كانت هذه اللقاءات الأمنية ستتطور إلى أُخرى سياسية موازية تمهد لعودة العلاقات بين البلدين الجارين، وتجنب صِداما عسكريا في مدينة إدلب.
محلل الشؤون الإقليمية، فراس رضوان أوغلو، رأى أن اللقاءات الأمنية هي في مصلحة الطرفين، السوري والتركي، وتتجاوز التنسيق حول الجماعات الكردية في الشمال السوري.
لكنه، في حوار عبر "بانوراما"، استبعد حصول عملية عسكرية مشتركة ضد الأكراد، لأنها ستصطدم بالقوات الأمريكية في المنطقة.