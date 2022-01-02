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"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55
"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55
قرر أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا، المعروف بـ "الملك كازو" العودة إلى الملاعب في عمر الخامسة والخمسين، اليوم الأحد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن اللاعب الياباني أنه توصل لاتفاق من أجل اللعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز.ويلعب سوزوكا بوينت غيترز، في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.وأوضح ميورا لوسائل إعلام يابانية أن الفريق "متفق بنسبة مئة في المائة مع رغباتي"، معبرا عن رغبته في مواصلة اللعب حتى بلوغ سن الستين.وعزز اللاعب الياباني رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا في بلاده عندما دافع عن الوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى باليابان، إلا أنه اكتفى باللعب دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي حل في المركز الأخير بنهاية الموسم.يذكر أن ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين من عمره في شباط/ فبراير المقبل، من أشهر لاعبي آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.
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اليابان, كرة القدم

"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55

11:24 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Yulia Troitskayaقطر تستعد لافتتاح ملعب كرة قدم قابل للتفكيك
قطر تستعد لافتتاح ملعب كرة قدم قابل للتفكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Yulia Troitskaya
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قرر أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا، المعروف بـ "الملك كازو" العودة إلى الملاعب في عمر الخامسة والخمسين، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن اللاعب الياباني أنه توصل لاتفاق من أجل اللعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز.
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ويلعب سوزوكا بوينت غيترز، في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.
وأوضح ميورا لوسائل إعلام يابانية أن الفريق "متفق بنسبة مئة في المائة مع رغباتي"، معبرا عن رغبته في مواصلة اللعب حتى بلوغ سن الستين.
وعزز اللاعب الياباني رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا في بلاده عندما دافع عن الوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى باليابان، إلا أنه اكتفى باللعب دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي حل في المركز الأخير بنهاية الموسم.
يذكر أن ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين من عمره في شباط/ فبراير المقبل، من أشهر لاعبي آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.
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