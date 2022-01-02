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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الموت-يفجع-كاظم-الساهر-مع-بداية-2022-1054848793.html
الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022
الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022
فجع الموت الفنان العراقي كاظم الساهر، مع بداية العام الجديد 2022. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:35+0000
2022-01-02T10:35+0000
2022-01-02T10:38+0000
مجتمع
منوعات
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توفي علي جبار إبراهيم السامرائي، وهو الشقيق الأكبر للمطرب العراقي، حسبما أعلن شقيقهما، حسين جبار، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".وفور الإعلان عن وفاته، استقبل شقيقه حسين جبار، التعازي له ولكاظم الساهر.ولم يعلق كاظم الساهر رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطور على وفاة شقيقه الأكبر.وكان كاظم الساهر قد أحيا أول حفل جماهيري له بعد غياب عامين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في معرض "إكسبو دبي 2020"، وذلك في أولى ليالي "أمسيات خالدة".
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مجتمع, منوعات
الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022 10:35 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 02.01.2022)
فجع الموت الفنان العراقي كاظم الساهر، مع بداية العام الجديد 2022.
توفي علي جبار إبراهيم السامرائي، وهو الشقيق الأكبر للمطرب العراقي، حسبما أعلن شقيقهما، حسين جبار، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".
وفور الإعلان عن وفاته، استقبل شقيقه حسين جبار، التعازي له ولكاظم الساهر.
ولم يعلق كاظم الساهر رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطور على وفاة شقيقه الأكبر.
وكان كاظم الساهر قد أحيا
أول حفل جماهيري
له بعد غياب عامين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في معرض "إكسبو دبي 2020"، وذلك في أولى ليالي "أمسيات خالدة".