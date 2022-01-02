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اليونسيف: نحو 846 ألف طفل في الفلبين بحاجة إلى المساعدة جراء إعصار "راي"
اليونسيف: نحو 846 ألف طفل في الفلبين بحاجة إلى المساعدة جراء إعصار "راي"
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن نحو 846 ألف طفل في الفلبين بحاجة إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار "راي" منازلهم. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T19:30+0000
2022-01-02T19:30+0000
الفلبين
الفلبين
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ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط، إلا أن إعصار "راي" أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد ضحاياه إلى 405 أشخاص.وأشارت تقييمات فرق المنظمة الأممية إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب الآمنة والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية من العنف إلى جانب ضمان استمرار التعليم.وتعمل فرق المنظمة بتنسيق مع الحكومة الفلبينية في مناطق سوريجاي ديل نورتي، وجزيرة سيارجاو، وجزيرة ديناغات، وجنوب ليتي، وكيبو وبوهول.واعتبرت اليونسيف أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة يشكل خطرا إضافيا من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة.
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الفلبين, الفلبين

اليونسيف: نحو 846 ألف طفل في الفلبين بحاجة إلى المساعدة جراء إعصار "راي"

19:30 GMT 02.01.2022
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARDأشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021
أشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARD
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن نحو 846 ألف طفل في الفلبين بحاجة إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار "راي" منازلهم.
ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط، إلا أن إعصار "راي" أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد ضحاياه إلى 405 أشخاص.
وأشارت تقييمات فرق المنظمة الأممية إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب الآمنة والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية من العنف إلى جانب ضمان استمرار التعليم.
وتعمل فرق المنظمة بتنسيق مع الحكومة الفلبينية في مناطق سوريجاي ديل نورتي، وجزيرة سيارجاو، وجزيرة ديناغات، وجنوب ليتي، وكيبو وبوهول.
واعتبرت اليونسيف أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة يشكل خطرا إضافيا من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة.
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