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انشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال
انشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال
قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن مواطنا عبر الحدود شديدة التحصين في انشقاق نادر إلى كوريا الشمالية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T04:29+0000
2022-01-02T04:29+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها أجرت عملية بحث بعد رصد الشخص في حوالي الساعة 9:20 مساء (12.20 بتوقيت غرينتش) يوم السبت على الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وقالت الهيئة، "تأكدنا من أن الشخص عبر خط ترسيم الحدود العسكرية حوالي الساعة 1040 مساء (13.40 بتوقيت غرينتش) ولجأ إلى الشمال".جاء عبور الحدود، وهو إجراء غير قانوني في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تنفذ فيه كوريا الشمالية إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا منذ إغلاق الحدود في أوائل عام 2020 رغم أنها لم تؤكد تسجيل أي إصابات.واندلعت ضجة عامة وسياسية بعد أن قتلت قوات كوريا الشمالية بالرصاص مسؤولا جنوبيا بقطاع المصايد، بعد أن فقد في البحر في سبتمبر/أيلول 2020. واعتذرت بيونغيانغ عن الواقعة التي قالت إنها جاءت في إطار أوامر لمكافحة فيروس كورونا.وتوترت العلاقات عبر الحدود بعد تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونغيانغ وواشنطن منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في عام 2019 وباءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20200926/-كوريا-الشمالية-تحذر-جارتها-الجنوبية-من-الدخول-في-مياهها-للبحث-عن-المسؤول-المقتول-1046657026.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

انشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال

04:29 GMT 02.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonصورة أرشيفية لجنود من الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية
صورة أرشيفية لجنود من الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن مواطنا عبر الحدود شديدة التحصين في انشقاق نادر إلى كوريا الشمالية.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها أجرت عملية بحث بعد رصد الشخص في حوالي الساعة 9:20 مساء (12.20 بتوقيت غرينتش) يوم السبت على الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وقالت الهيئة، "تأكدنا من أن الشخص عبر خط ترسيم الحدود العسكرية حوالي الساعة 1040 مساء (13.40 بتوقيت غرينتش) ولجأ إلى الشمال".
وأضافت الهيئة أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الشخص على قيد الحياة، لكنها أرسلت إشعارا إلى الشمال عبر خط عسكري ساخن لطلب الحماية.
جاء عبور الحدود، وهو إجراء غير قانوني في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تنفذ فيه كوريا الشمالية إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا منذ إغلاق الحدود في أوائل عام 2020 رغم أنها لم تؤكد تسجيل أي إصابات.
واندلعت ضجة عامة وسياسية بعد أن قتلت قوات كوريا الشمالية بالرصاص مسؤولا جنوبيا بقطاع المصايد، بعد أن فقد في البحر في سبتمبر/أيلول 2020. واعتذرت بيونغيانغ عن الواقعة التي قالت إنها جاءت في إطار أوامر لمكافحة فيروس كورونا.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2020
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وتوترت العلاقات عبر الحدود بعد تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونغيانغ وواشنطن منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في عام 2019 وباءت بالفشل.
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