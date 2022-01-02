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https://arabic.sputniknews.com/20220102/باريس-سان-جيرمان-يعلن-إصابة-ميسي-بكورونا-1054852943.html
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:53+0000
2022-01-02T11:53+0000
2022-01-02T12:10+0000
كرة القدم
ميسي
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وذكرت وكالة "فرنس برس" أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، واحدا من بين أربعة لاعبين في نادي باريس سان جيرمان ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة الفريق أمام فريق فانيس في إطار الدوري الفرنسي.وأوضح النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة دخلوا حاليا في عزل صحي وتطبق عليهم الإجراءات الصحية المتبعة.وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت أن 4 لاعبين إضافة إلى أحد أفراد الطاقم الفني، أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن لم يكشف عن هوية المصابين، بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجريت لجميع أفراد الفريق.يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، حيث يتفوق بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه فريق مارسيليا الوصيف برصيد 34 نقطة، بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.
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كرة القدم, ميسي
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا 11:53 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 02.01.2022) يتبع
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة "فرنس برس" أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، واحدا من بين أربعة لاعبين في نادي باريس سان جيرمان ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة الفريق أمام فريق فانيس في إطار الدوري الفرنسي.
وأوضح النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة دخلوا حاليا في عزل صحي وتطبق عليهم الإجراءات الصحية المتبعة.
وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت أن 4 لاعبين إضافة إلى أحد أفراد الطاقم الفني، أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن لم يكشف عن هوية المصابين، بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجريت لجميع أفراد الفريق.
يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، حيث يتفوق بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه فريق مارسيليا الوصيف برصيد 34 نقطة، بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.