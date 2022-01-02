تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
https://arabic.sputniknews.com/20220102/باريس-سان-جيرمان-يعلن-إصابة-ميسي-بكورونا-1054852943.html
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:53+0000
2022-01-02T12:10+0000
كرة القدم
ميسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053397205_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_bd367b027051143719db45235ff08ea5.jpg
وذكرت وكالة "فرنس برس" أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، واحدا من بين أربعة لاعبين في نادي باريس سان جيرمان ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة الفريق أمام فريق فانيس في إطار الدوري الفرنسي.وأوضح النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة دخلوا حاليا في عزل صحي وتطبق عليهم الإجراءات الصحية المتبعة.وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت أن 4 لاعبين إضافة إلى أحد أفراد الطاقم الفني، أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن لم يكشف عن هوية المصابين، بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجريت لجميع أفراد الفريق.يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، حيث يتفوق بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه فريق مارسيليا الوصيف برصيد 34 نقطة، بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053397205_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_dfbc8aab4d10250b8c4723fd248e8eca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كرة القدم, ميسي

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا

11:53 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / BENOIT TESSIERللمرة السابعة ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021
للمرة السابعة ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
تابعنا عبر
يتبع
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة "فرنس برس" أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، واحدا من بين أربعة لاعبين في نادي باريس سان جيرمان ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة الفريق أمام فريق فانيس في إطار الدوري الفرنسي.
وأوضح النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة دخلوا حاليا في عزل صحي وتطبق عليهم الإجراءات الصحية المتبعة.
وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت أن 4 لاعبين إضافة إلى أحد أفراد الطاقم الفني، أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن لم يكشف عن هوية المصابين، بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجريت لجميع أفراد الفريق.
يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، حيث يتفوق بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه فريق مارسيليا الوصيف برصيد 34 نقطة، بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:11 GMTالأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
12:09 GMTوكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
12:04 GMTالحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
12:03 GMTغواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
12:00 GMT"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع
11:58 GMTصحيفة تكشف الفرق بين تعويضات البطالة في روسيا وأمريكا
11:53 GMTباريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
11:43 GMTنيكولاس كيج يرفض أن يطلق عليه "ممثل" ويختار لقبا آخر له
11:40 GMTالبرلمان الأردني يعتذر للشعب عن جلسة تبادل "اللكمات" بين النواب... فيديو
11:38 GMTكيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
11:33 GMTرئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
11:28 GMTمرتضى منصور: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة... فيديو
11:24 GMT"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55
11:21 GMTمسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح
11:18 GMTأصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي ترد على جدل صورتها مع صديقها أثناء قضاء إجازة
11:15 GMTأفضل 6 أطعمة لمرضى السكري
11:12 GMTتونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
11:06 GMTمصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
11:03 GMTبريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون
11:01 GMTالدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل