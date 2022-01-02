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https://arabic.sputniknews.com/20220102/بريطانيا-تختبر-خطط-الطوارئ-لمواجهة-تداعيات-أوميكرون-على-قوة-العمل-1054842294.html
بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
طلبت الحكومة البريطانية من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25 في المئة من العاملين. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:05+0000
2022-01-02T07:05+0000
2022-01-02T07:06+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بحسب "رويترز".وذكرت الحكومة في بيان أنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا في الأسابيع المقبلة مع وصول الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.وأضافت أنه حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام.لكنها أشارت إلى أن قيادات القطاع العام تلقت طلبا لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10 في المئة و20 في المئة و25 في المئة من قوة العمل.وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 يوم الجمعة بزيادة كبيرة عما حدث في فترات الذروة السابقة.غير أن حالات الدخول للمستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عما كانت عليه في الموجات السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/بريطانيا-توافق-على-عقار-فموي-لعلاج-كورونا-فعاليته-تصل-إلى-89-1054812197.html
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بريطانيا, فيروس كورونا
بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل 07:05 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 02.01.2022)
طلبت الحكومة البريطانية من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25 في المئة من العاملين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع
لمتحور فيروس كورونا
"أوميكرون"، بحسب "رويترز".
وذكرت الحكومة في بيان أنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا في الأسابيع المقبلة مع وصول الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.
وأضافت أنه حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام.
لكنها أشارت إلى أن قيادات القطاع العام تلقت طلبا لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10 في المئة و20 في المئة و25 في المئة من قوة العمل.
وارتفع عدد
الإصابات اليومية الجديدة بكورونا
في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 يوم الجمعة بزيادة كبيرة عما حدث في فترات الذروة السابقة.
غير أن حالات الدخول للمستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عما كانت عليه في الموجات السابقة.