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بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
طلبت الحكومة البريطانية من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25 في المئة من العاملين. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:05+0000
2022-01-02T07:06+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بحسب "رويترز".وذكرت الحكومة في بيان أنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا في الأسابيع المقبلة مع وصول الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.وأضافت أنه حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام.لكنها أشارت إلى أن قيادات القطاع العام تلقت طلبا لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10 في المئة و20 في المئة و25 في المئة من قوة العمل.وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 يوم الجمعة بزيادة كبيرة عما حدث في فترات الذروة السابقة.غير أن حالات الدخول للمستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عما كانت عليه في الموجات السابقة.
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بريطانيا, فيروس كورونا

بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل

07:05 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / POOL
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طلبت الحكومة البريطانية من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25 في المئة من العاملين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بحسب "رويترز".
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أمس, 08:37 GMT
وذكرت الحكومة في بيان أنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا في الأسابيع المقبلة مع وصول الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.
وأضافت أنه حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام.
لكنها أشارت إلى أن قيادات القطاع العام تلقت طلبا لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10 في المئة و20 في المئة و25 في المئة من قوة العمل.
وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 يوم الجمعة بزيادة كبيرة عما حدث في فترات الذروة السابقة.
غير أن حالات الدخول للمستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عما كانت عليه في الموجات السابقة.
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