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بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون
بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون
أعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرا لتفشي اوميكرون. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:03+0000
2022-01-02T11:03+0000
بريطانيا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب مقال له في صنداي تليغراف أكد وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي أنه سيُطلب من الأطفال في المدارس الثانوية في إنجلترا ارتداء أغطية الوجه عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.وأوضح أنه سيتم تطبيق الإجراء على الطلاب في جميع أنحاء البلاد في السنة السابعة وما فوق، مع إصدار الحكومة إرشادات جديدة قبل 48 ساعة فقط من بدء عودة ملايين الطلاب بعد عطلة عيد الميلاد. وفي دفاعه عن قرار إعادة وضع الأقنعة في الفصول الدراسية لأول مرة منذ مايو من العام الماضي ، قال الزهاوي إن الهدف من ذلك هو "زيادة عدد الأطفال في المدرسة" وسيبقى فقط طالما دعت الحاجة، معللا بأنه يأتي لمواجهة زيادة في حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون.وقال الزهاوي: "نريد تعظيم عدد الأطفال في المدرسة والجامعة لأقصى قدر ممكن من الوقت"، لافتا إلى أن "أحد الإجراءات الإضافية المؤقتة التي ستساعد في تحقيق ذلك في ضوء طفرة أوميكرون هي التوصية بارتداء أغطية الوجه في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية وأماكن التدريس للأسابيع القادمة، على الرغم من أنها لن تكون أطول مما هو مطلوب".ولفت الوزير إلى أن بعض التعلم عن بعد سيكون ضروريًا بالنظر إلى عدد التلاميذ والمعلمين الذين سيتعين عليهم عزل أنفسهم.لكنه أضاف أن التدريس وجهاً لوجه سيظل هو المعيار المتوقع وستستمر الامتحانات كما هو مخطط لها هذا الشهر.ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بريطانيا-تختبر-خطط-الطوارئ-لمواجهة-تداعيات-أوميكرون-على-قوة-العمل-1054842294.html
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بريطانيا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون

11:03 GMT 02.01.2022
© REUTERS / POOLالامير وليام يجتمع مع اطفال مدرسة في بريطانيا
الامير وليام يجتمع مع اطفال مدرسة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرا لتفشي اوميكرون.
وحسب مقال له في صنداي تليغراف أكد وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي أنه سيُطلب من الأطفال في المدارس الثانوية في إنجلترا ارتداء أغطية الوجه عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
بريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
07:05 GMT
وأوضح أنه سيتم تطبيق الإجراء على الطلاب في جميع أنحاء البلاد في السنة السابعة وما فوق، مع إصدار الحكومة إرشادات جديدة قبل 48 ساعة فقط من بدء عودة ملايين الطلاب بعد عطلة عيد الميلاد.
وفي دفاعه عن قرار إعادة وضع الأقنعة في الفصول الدراسية لأول مرة منذ مايو من العام الماضي ، قال الزهاوي إن الهدف من ذلك هو "زيادة عدد الأطفال في المدرسة" وسيبقى فقط طالما دعت الحاجة، معللا بأنه يأتي لمواجهة زيادة في حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون.
وقال الزهاوي: "نريد تعظيم عدد الأطفال في المدرسة والجامعة لأقصى قدر ممكن من الوقت"، لافتا إلى أن "أحد الإجراءات الإضافية المؤقتة التي ستساعد في تحقيق ذلك في ضوء طفرة أوميكرون هي التوصية بارتداء أغطية الوجه في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية وأماكن التدريس للأسابيع القادمة، على الرغم من أنها لن تكون أطول مما هو مطلوب".
ولفت الوزير إلى أن بعض التعلم عن بعد سيكون ضروريًا بالنظر إلى عدد التلاميذ والمعلمين الذين سيتعين عليهم عزل أنفسهم.
لكنه أضاف أن التدريس وجهاً لوجه سيظل هو المعيار المتوقع وستستمر الامتحانات كما هو مخطط لها هذا الشهر.
ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.
وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
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