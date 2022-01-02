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https://arabic.sputniknews.com/20220102/برينتفورد-يفوز-على-أستون-فيلا-2-1-وعودة-المصري-تريزيجيه-للمشاركة-1054868584.html
برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
حقق نادي برينتفورد فوزا مستحقا على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة أقيمت، اليوم الأحد، على استاد جريفين بارك، ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:30+0000
2022-01-02T17:30+0000
2022-01-02T17:30+0000
الدوري الإنجليزي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتمكن برينتفورد في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.وكان لاعب أستون فيلا داني أنجز تقدما لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 16، إلا أن برينتفورد رد عن طريق لاعبه يوان ويسا وحقق التعادل في الدقيقة 42.وقبل نهاية المبارة بدقائق، يتمكن مادس رورسليف راسموسن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83.وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 79، بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها في الركبة بالموسم الماضي خلال لقاء ليفربول.وطالب تريزيجيه بالحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن الحكم رفض الطلب، وانتهت المباراة بفوز برينتفورد.وبنتيجة اليوم، يرفع برينتفورد رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتوقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي
برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
حقق نادي برينتفورد فوزا مستحقا على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة أقيمت، اليوم الأحد، على استاد جريفين بارك، ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتمكن برينتفورد في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.
وكان لاعب أستون فيلا داني أنجز تقدما لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 16، إلا أن برينتفورد رد عن طريق لاعبه يوان ويسا وحقق التعادل في الدقيقة 42.
وقبل نهاية المبارة بدقائق، يتمكن مادس رورسليف راسموسن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83.
وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 79، بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها في الركبة بالموسم الماضي خلال لقاء ليفربول.
وطالب تريزيجيه بالحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن الحكم رفض الطلب، وانتهت المباراة بفوز برينتفورد.
وبنتيجة اليوم، يرفع برينتفورد رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتوقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.