تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/برينتفورد-يفوز-على-أستون-فيلا-2-1-وعودة-المصري-تريزيجيه-للمشاركة-1054868584.html
برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
حقق نادي برينتفورد فوزا مستحقا على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة أقيمت، اليوم الأحد، على استاد جريفين بارك، ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:30+0000
2022-01-02T17:30+0000
الدوري الإنجليزي
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104331/30/1043313057_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6025da6abf7bd473b92c193d6cc837ba.jpg
وتمكن برينتفورد في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.وكان لاعب أستون فيلا داني أنجز تقدما لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 16، إلا أن برينتفورد رد عن طريق لاعبه يوان ويسا وحقق التعادل في الدقيقة 42.وقبل نهاية المبارة بدقائق، يتمكن مادس رورسليف راسموسن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83.وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 79، بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها في الركبة بالموسم الماضي خلال لقاء ليفربول.وطالب تريزيجيه بالحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن الحكم رفض الطلب، وانتهت المباراة بفوز برينتفورد.وبنتيجة اليوم، يرفع برينتفورد رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتوقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104331/30/1043313057_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6789c24de0b7a274acecae8f5dfa21f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الدوري الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي

برينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة

17:30 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
 اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK
تابعنا عبر
حقق نادي برينتفورد فوزا مستحقا على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة أقيمت، اليوم الأحد، على استاد جريفين بارك، ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتمكن برينتفورد في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.
وكان لاعب أستون فيلا داني أنجز تقدما لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 16، إلا أن برينتفورد رد عن طريق لاعبه يوان ويسا وحقق التعادل في الدقيقة 42.
وقبل نهاية المبارة بدقائق، يتمكن مادس رورسليف راسموسن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83.
وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 79، بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها في الركبة بالموسم الماضي خلال لقاء ليفربول.
وطالب تريزيجيه بالحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن الحكم رفض الطلب، وانتهت المباراة بفوز برينتفورد.
وبنتيجة اليوم، يرفع برينتفورد رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتوقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:13 GMTحقيقة الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي
18:10 GMTلماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
18:06 GMTالتحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
17:53 GMTخبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة
17:46 GMTرئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم
17:44 GMTالسودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
17:42 GMTإسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود
17:34 GMTأهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
17:30 GMTبرينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
17:27 GMTمقتل متظاهر ثان خلال مظاهرات السودان
17:20 GMT"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
17:16 GMTسفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به
17:12 GMTتركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
17:05 GMTالأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس
17:03 GMTوفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
17:00 GMTفاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
16:55 GMTعلماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى
16:45 GMTقيادي في "النهضة التونسية": من المرجح أن يكون البحيري في "منزل جميل"
16:41 GMT"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
16:37 GMTمشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو