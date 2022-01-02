بسبب طقس الغردقة السيء... السلطات تدفع بعربات لشفط المياه من الشوارع

وحسب صحيفة الدستور المصرية، فإن الأجهزة المعنية في محافظة البحر الأحمر، تسارع اليوم الأحد، لمحاولة "رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت".وأكدت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، دفعت بالعديد من سيارات شفط المياه، لمواجهة برك المياه التي تكونت عقب أمطار وثلوج تساقطت منذ أمس السبت.وأشارت إلى أن السلطات في المدينة أوقفت الدراسة في كافة مدارس الغردقة ورأس غارب وسفاجا.
دفعت السلطات المحلية في مدينة الغردقة المصرية، بعربات لشفط المياه من شوارعها بعد موجة من الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية.
وحسب صحيفة الدستور المصرية، فإن الأجهزة المعنية في محافظة البحر الأحمر، تسارع اليوم الأحد، لمحاولة "رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت".