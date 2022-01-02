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https://arabic.sputniknews.com/20220102/بسبب-طقس-الغردقة-السيء-السلطات-تدفع-بعربات-لشفط-المياه-من-الشوارع-1054862855.html
بسبب طقس الغردقة السيء... السلطات تدفع بعربات لشفط المياه من الشوارع
بسبب طقس الغردقة السيء... السلطات تدفع بعربات لشفط المياه من الشوارع
دفعت السلطات المحلية في مدينة الغردقة المصرية، بعربات لشفط المياه من شوارعها بعد موجة من الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:22+0000
2022-01-02T15:22+0000
الغردقة
أمطار
سوء الأحوال الجوية
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وحسب صحيفة الدستور المصرية، فإن الأجهزة المعنية في محافظة البحر الأحمر، تسارع اليوم الأحد، لمحاولة "رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت".وأكدت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، دفعت بالعديد من سيارات شفط المياه، لمواجهة برك المياه التي تكونت عقب أمطار وثلوج تساقطت منذ أمس السبت.وأشارت إلى أن السلطات في المدينة أوقفت الدراسة في كافة مدارس الغردقة ورأس غارب وسفاجا.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/بعد-الإسكندرية-الثلوج-تكسو-مدينة-مصرية-فيديو-وصور-1054827614.html
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الغردقة, أمطار, سوء الأحوال الجوية

بسبب طقس الغردقة السيء... السلطات تدفع بعربات لشفط المياه من الشوارع

15:22 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / Nhac Nguyenسائقي السيارات يركبون دراجة وسط هطول أمطار غزيرة في هانوي، فيتنام 8 سبتمبر 2021
سائقي السيارات يركبون دراجة وسط هطول أمطار غزيرة في هانوي، فيتنام 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Nhac Nguyen
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دفعت السلطات المحلية في مدينة الغردقة المصرية، بعربات لشفط المياه من شوارعها بعد موجة من الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية.
وحسب صحيفة الدستور المصرية، فإن الأجهزة المعنية في محافظة البحر الأحمر، تسارع اليوم الأحد، لمحاولة "رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي الغردقة وسفاجا، بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتساقط كرت ثلج ببعض المناطق، أمس السبت".
البحر الأحمر الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
الثلوج تكسو مدينة الغردقة المصرية... فيديو وصور
أمس, 15:43 GMT
وأكدت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، دفعت بالعديد من سيارات شفط المياه، لمواجهة برك المياه التي تكونت عقب أمطار وثلوج تساقطت منذ أمس السبت.

وأكدت الصحيفة المصرية أن مدينة الغردقة تشهد اليوم الأحد استقرارا في الأحوال الجوية وتوقفا للأمطار.

وأشارت إلى أن السلطات في المدينة أوقفت الدراسة في كافة مدارس الغردقة ورأس غارب وسفاجا.
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