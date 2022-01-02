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https://arabic.sputniknews.com/20220102/تحرير-21-تلميذا-خطفوا-ليلة-رأس-السنة-في-نيجيريا-1054876376.html
تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا
تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا
حررت الشرطة في ولاية زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T23:50+0000
2022-01-02T23:50+0000
نيجيريا
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حررت الشرطة في زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا، محمد شيهو، في بيان، إن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعا وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.وأضاف أن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 طفلا من بين المختطفين بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين".ويستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي، ويهاجمون القرى لسرقة الماشية وممارسة الخطف مقابل الفدية.وفي الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات استهداف المدارس بشكل متزايد وخطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/قطاع-طرق-يختطفون-70-مسافرا-على-طريق-في-نيجيريا-1054499967.html
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نيجيريا

تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا

23:50 GMT 02.01.2022
© AP Photo / GEORGE OSODIأطفال نيجيريا
أطفال نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / GEORGE OSODI
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حررت الشرطة في ولاية زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.
حررت الشرطة في زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.
وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا، محمد شيهو، في بيان، إن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعا وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.
وأضاف أن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 طفلا من بين المختطفين بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين".
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
قطاع طرق يختطفون 70 مسافرا على طريق في نيجيريا
23 ديسمبر 2021, 17:00 GMT
ويستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي، ويهاجمون القرى لسرقة الماشية وممارسة الخطف مقابل الفدية.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات استهداف المدارس بشكل متزايد وخطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.
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