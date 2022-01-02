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تركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
تركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
كشفت السلطات التركية، اليوم الأحد، أنها تستعد لاستلام 14 قطعة أثرية تم تهريبها من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:12+0000
2022-01-02T17:12+0000
العالم
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وأفادت وكالة "الأناضول" أن الخطوة تأتي بعد عامين من السجال القضائي، بين مديرية مكافحة تهريب الآثار التابعة للمديرية العامة للمتاحف والتراث الثقافي التركية، وبين القضاء الأمريكي.وأضافت الوكالة أنه من بين القطع 14 قطعة تم تهريبها من تركيا وتتضمن قطعة "صائدة النجوم" المصنوعة من الرخام والتي يرجع تاريخها لـ5 آلاف عام.وأكدت رئيسة مديرية مكافحة تهريب الآثار زينب بوز، أنّ القنصلية التركية في نيويورك ستستلم الآثار في النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أنّ القطع الأثرية الـ 14 سيتم عرضها في متحف إسطنبول للآثار بعد نقلها إلى تركيا.ولفتت بوز إلى "الجشع" عند رجل الأعمال الأمريكي وجامع التحف، مايكل شتاينهار، الذي جمع كميات كبيرة من الآثار دون التحقق من أصلها وقانونيتها.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفض القضاء الأمريكي طلبا تركيا باستعادة آثارها، رغم إقراره أن التماثيل من نوع "كيليا" لم يتم العثور عليها في حفريات بدول خارج منطقة الأناضول، وأن شتاينهارت اشترى القطعة الرخامية "صائدة النجوم" من التاجر "جي جي كليجمان" المعروف ببيعه لآثار من المملكة الليدية المهربة من تركيا، وعدم إنكار شتاينهارت بأن أصل القطعة هو تركيا.وبعد عمل مشترك بين مديرية مكافحة تهريب الآثار التركية والنيابة العامة لمدينة نيويورك، داهمت الشرطة الأمريكية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منزل رجل الأعمال الأمريكي مايكل شتاينهارت، وعثرت في منزله على 180 قطعة أثرية مهربة من 11 دولة وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار.
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العالم

تركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة

17:12 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Elena Palazhchenko / الذهاب إلى بنك الصورالصلاة في آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا 24 يوليو 2020
الصلاة في آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Elena Palazhchenko
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كشفت السلطات التركية، اليوم الأحد، أنها تستعد لاستلام 14 قطعة أثرية تم تهريبها من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة "الأناضول" أن الخطوة تأتي بعد عامين من السجال القضائي، بين مديرية مكافحة تهريب الآثار التابعة للمديرية العامة للمتاحف والتراث الثقافي التركية، وبين القضاء الأمريكي.
وأضافت الوكالة أنه من بين القطع 14 قطعة تم تهريبها من تركيا وتتضمن قطعة "صائدة النجوم" المصنوعة من الرخام والتي يرجع تاريخها لـ5 آلاف عام.
وأكدت رئيسة مديرية مكافحة تهريب الآثار زينب بوز، أنّ القنصلية التركية في نيويورك ستستلم الآثار في النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أنّ القطع الأثرية الـ 14 سيتم عرضها في متحف إسطنبول للآثار بعد نقلها إلى تركيا.
ولفتت بوز إلى "الجشع" عند رجل الأعمال الأمريكي وجامع التحف، مايكل شتاينهار، الذي جمع كميات كبيرة من الآثار دون التحقق من أصلها وقانونيتها.
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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفض القضاء الأمريكي طلبا تركيا باستعادة آثارها، رغم إقراره أن التماثيل من نوع "كيليا" لم يتم العثور عليها في حفريات بدول خارج منطقة الأناضول، وأن شتاينهارت اشترى القطعة الرخامية "صائدة النجوم" من التاجر "جي جي كليجمان" المعروف ببيعه لآثار من المملكة الليدية المهربة من تركيا، وعدم إنكار شتاينهارت بأن أصل القطعة هو تركيا.
وبعد عمل مشترك بين مديرية مكافحة تهريب الآثار التركية والنيابة العامة لمدينة نيويورك، داهمت الشرطة الأمريكية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منزل رجل الأعمال الأمريكي مايكل شتاينهارت، وعثرت في منزله على 180 قطعة أثرية مهربة من 11 دولة وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار.
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