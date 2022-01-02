تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220102/تزامنا-مع-تقليص-فترة-العزل-فرنسا-تسجل-قرابة-60-ألف-إصابة-جديدة-بكوفيد-19-1054875092.html
تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:32+0000
2022-01-02T21:32+0000
2022-01-02T21:32+0000
فرنسا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_62d57d6f416206c14a03be45891751f3.jpg
ويعد ذلك عدد أقل بكثير من الأيام الأربعة السابقة، عندما كانت الإصابات الإضافية أكثر من مئتي ألف في اليوم.وتميل الإصابات الجديدة المسجلة في الأيام التي تعقب عطلات مثل عطلة العام الجديد إلى الانخفاض الشديد، وبالتالي لا يمثل التراجع الحاد في الأعداد تغييرا في اتجاه انتشار المرض.كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قال اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة، وفقا لرويترز.وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/فرنسا-تلزم-الأطفال-من-سن-6-سنوات-بارتداء-الكمامة-في-المواصلات--1054835350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_8851b2eea5542f7448acf2fc790c842f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرنسا, فيروس كورونا
تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ويعد ذلك عدد أقل بكثير من الأيام الأربعة السابقة، عندما كانت الإصابات الإضافية أكثر من مئتي ألف في اليوم.
وتميل الإصابات الجديدة المسجلة في الأيام التي تعقب عطلات مثل عطلة العام الجديد إلى الانخفاض الشديد، وبالتالي لا يمثل التراجع الحاد في الأعداد تغييرا في اتجاه انتشار المرض.
كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قال اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19
ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام
.
وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة، وفقا لرويترز.
وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه
لا يمكن إيقافها
ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".
وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت.