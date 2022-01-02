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تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:32+0000
2022-01-02T21:32+0000
فرنسا
فيروس كورونا
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ويعد ذلك عدد أقل بكثير من الأيام الأربعة السابقة، عندما كانت الإصابات الإضافية أكثر من مئتي ألف في اليوم.وتميل الإصابات الجديدة المسجلة في الأيام التي تعقب عطلات مثل عطلة العام الجديد إلى الانخفاض الشديد، وبالتالي لا يمثل التراجع الحاد في الأعداد تغييرا في اتجاه انتشار المرض.كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قال اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة، وفقا لرويترز.وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت.
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فرنسا, فيروس كورونا

تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

21:32 GMT 02.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNأشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ويعد ذلك عدد أقل بكثير من الأيام الأربعة السابقة، عندما كانت الإصابات الإضافية أكثر من مئتي ألف في اليوم.
وتميل الإصابات الجديدة المسجلة في الأيام التي تعقب عطلات مثل عطلة العام الجديد إلى الانخفاض الشديد، وبالتالي لا يمثل التراجع الحاد في الأعداد تغييرا في اتجاه انتشار المرض.
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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أمس, 19:11 GMT
كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قال اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.
وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة، وفقا لرويترز.
وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".
وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت.
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