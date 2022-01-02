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https://arabic.sputniknews.com/20220102/تضاعف-حالات-الوفيات-بسبب-حمى-الضنك-في-الإكوادور-خلال-2021-1054875905.html
تضاعف حالات الوفيات بسبب حمى الضنك في الإكوادور خلال 2021
تضاعف حالات الوفيات بسبب حمى الضنك في الإكوادور خلال 2021
تضاعف عدد حالات الوفاة الناجمة عن حمى الضنك بالاكوادور خلال 2021، حيث انتقلت من 6 وفيات خلال 2020 إلى 19 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة التي انتقلت من 16.570... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T22:12+0000
2022-01-02T22:12+0000
اخبار حمى الضنك
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وذكرت صحيفة "اكسببرييسو" الاكوادورية إلى أن عدد الإصابات بمدينة غواياس بلغ 8063 حالة، تليها مانابي بـ 3110 حالة وإزميرالدا بـ 1526.وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين يعانون من أكبر عدد إصابات هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا باجمالي 7507 حالات، يليهم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا بإجمالي 6281 حالة.وأشار ريكاردو غروناور، أخصائي الصحة العامة، إلى أن حمى الضنك مرض متوطن في البلاد، ويمثل كل عام زيادة في عدد الحالات ومع انتشار وباء كورونا، لا يمكن تجاهل زيادتها، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاندماج المقدمة في عام 2020.وتعتبر حمى الضنك مرض حموي وينتقل من لدغة البعوض والأعراض الشائعة هي ارتفاع في درجة الحرارة (40 درجة مئوية) مصحوبة بصداع شديد وألم خلف مقلة العين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وقيء وتضخم في الغدد الليمفاوية أو طفح جلدي وضيق في التنفس ونزيف.
https://arabic.sputniknews.com/20210420/إطلاق-750-مليون-بعوضة-في-مهمة-انتحارية-فيديو--1048752165.html
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اخبار حمى الضنك

تضاعف حالات الوفيات بسبب حمى الضنك في الإكوادور خلال 2021

22:12 GMT 02.01.2022
© AP Photo / SRI LANKA - HEALTH - DENGUEأحد العاملين بالخدمات الصحية يرش المبيدات كإجراء وقائي ضد حمى الضنك التي ينقلها البعوض في كولومبو بسريلانكا 20 ديسمبر 2021
أحد العاملين بالخدمات الصحية يرش المبيدات كإجراء وقائي ضد حمى الضنك التي ينقلها البعوض في كولومبو بسريلانكا 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / SRI LANKA - HEALTH - DENGUE
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تضاعف عدد حالات الوفاة الناجمة عن حمى الضنك بالاكوادور خلال 2021، حيث انتقلت من 6 وفيات خلال 2020 إلى 19 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة التي انتقلت من 16.570 حالة مؤكدة إلى 19.797 خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة "اكسببرييسو" الاكوادورية إلى أن عدد الإصابات بمدينة غواياس بلغ 8063 حالة، تليها مانابي بـ 3110 حالة وإزميرالدا بـ 1526.
وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين يعانون من أكبر عدد إصابات هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا باجمالي 7507 حالات، يليهم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا بإجمالي 6281 حالة.
وأشار ريكاردو غروناور، أخصائي الصحة العامة، إلى أن حمى الضنك مرض متوطن في البلاد، ويمثل كل عام زيادة في عدد الحالات ومع انتشار وباء كورونا، لا يمكن تجاهل زيادتها، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاندماج المقدمة في عام 2020.
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وتعتبر حمى الضنك مرض حموي وينتقل من لدغة البعوض والأعراض الشائعة هي ارتفاع في درجة الحرارة (40 درجة مئوية) مصحوبة بصداع شديد وألم خلف مقلة العين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وقيء وتضخم في الغدد الليمفاوية أو طفح جلدي وضيق في التنفس ونزيف.
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