تضاعف حالات الوفيات بسبب حمى الضنك في الإكوادور خلال 2021

وذكرت صحيفة "اكسببرييسو" الاكوادورية إلى أن عدد الإصابات بمدينة غواياس بلغ 8063 حالة، تليها مانابي بـ 3110 حالة وإزميرالدا بـ 1526.وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين يعانون من أكبر عدد إصابات هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا باجمالي 7507 حالات، يليهم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا بإجمالي 6281 حالة.وأشار ريكاردو غروناور، أخصائي الصحة العامة، إلى أن حمى الضنك مرض متوطن في البلاد، ويمثل كل عام زيادة في عدد الحالات ومع انتشار وباء كورونا، لا يمكن تجاهل زيادتها، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاندماج المقدمة في عام 2020.وتعتبر حمى الضنك مرض حموي وينتقل من لدغة البعوض والأعراض الشائعة هي ارتفاع في درجة الحرارة (40 درجة مئوية) مصحوبة بصداع شديد وألم خلف مقلة العين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وقيء وتضخم في الغدد الليمفاوية أو طفح جلدي وضيق في التنفس ونزيف.
وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين يعانون من أكبر عدد إصابات هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا باجمالي 7507 حالات، يليهم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا بإجمالي 6281 حالة.
وأشار ريكاردو غروناور، أخصائي الصحة العامة، إلى أن حمى الضنك مرض متوطن في البلاد، ويمثل كل عام زيادة في عدد الحالات ومع انتشار وباء كورونا، لا يمكن تجاهل زيادتها، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاندماج المقدمة في عام 2020.
وتعتبر حمى الضنك مرض حموي وينتقل من لدغة البعوض والأعراض الشائعة هي ارتفاع في درجة الحرارة (40 درجة مئوية) مصحوبة بصداع شديد وألم خلف مقلة العين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وقيء وتضخم في الغدد الليمفاوية أو طفح جلدي وضيق في التنفس ونزيف.