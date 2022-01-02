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تعاون ثلاثي جديد بين إيران وباكستان وتركيا
تعاون ثلاثي جديد بين إيران وباكستان وتركيا
في تعاون جديد بين دول إيران وباكستان وتركيا، انطلق للمرة الثانية قطار شحن مشترك يبدأ من باكستان ويصل إلى تركيا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:34+0000
2022-01-02T15:34+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد انطلق القطار من محطته الأولى في إسلام آباد ويمر بالمحطة الثانية في إيران وتدعى زاهدان، ثم يصل إلى محطته الأخيرة في إسطنبول التركية.وقالت شركة السكك الحديدية الإيرانية، اليوم الأحد، إن القطار مكون من 24 عربة وانطلقت رحلته الأولى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتعاون بين محطات السكك الحديدية في الدول الثلاث.وتقدر المسافة التي يسلكها القطار 6 آلاف و440 كيلومترا.
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أخبار إيران

تعاون ثلاثي جديد بين إيران وباكستان وتركيا

15:34 GMT 02.01.2022
© Photo / Adrian Guerin / 2020 Sony World Photography Awardsصورة بعنوان "على متن قطار شحن صحراوي"، للمصور الأسترالي أدريان غورين، الفائز في فئة "السفر المفتوح" من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
صورة بعنوان على متن قطار شحن صحراوي، للمصور الأسترالي أدريان غورين، الفائز في فئة السفر المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Photo / Adrian Guerin / 2020 Sony World Photography Awards
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في تعاون جديد بين دول إيران وباكستان وتركيا، انطلق للمرة الثانية قطار شحن مشترك يبدأ من باكستان ويصل إلى تركيا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد انطلق القطار من محطته الأولى في إسلام آباد ويمر بالمحطة الثانية في إيران وتدعى زاهدان، ثم يصل إلى محطته الأخيرة في إسطنبول التركية.
وقالت شركة السكك الحديدية الإيرانية، اليوم الأحد، إن القطار مكون من 24 عربة وانطلقت رحلته الأولى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتعاون بين محطات السكك الحديدية في الدول الثلاث.
وتقدر المسافة التي يسلكها القطار 6 آلاف و440 كيلومترا.
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