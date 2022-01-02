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https://arabic.sputniknews.com/20220102/تقارير-طالبان-تأمر-بقطع-رؤوس-التماثيل-العارضة-للأزياء-في-المحلات-1054853512.html
تقارير: طالبان تأمر بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء في المحلات
تقارير: طالبان تأمر بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء في المحلات
كشفت تقارير أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" في المحلات.‏ 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:20+0000
2022-01-02T12:20+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالي.وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.وبحسب موقع "راحة برس" الأفغاني، قال مدير الوزارة المحلية إن حتى النظر إلى وجه عارضة أزياء أنثى مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.وأفادت "راحة برس" أن أصحاب المتاجر مقاطعة في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مظاهرة-نسائية-في-أفغانستان-ضد-قتل-طالبان-لجنود-كانوا-يتبعون-نظام-الحكم-السابق-صور-وفيديو-1054705054.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

تقارير: طالبان تأمر بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء في المحلات

12:20 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمانيكان في محل لأزياء الزفاف في شارع أوستوجينكا في موسكو، 12 أبريل 2020
مانيكان في محل لأزياء الزفاف في شارع أوستوجينكا في موسكو، 12 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
مانيكان في محل لأزياء الزفاف في شارع أوستوجينكا في موسكو، 12 أبريل 2020
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشفت تقارير أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" في المحلات.‏
ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالي.
وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.
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وبحسب موقع "راحة برس" الأفغاني، قال مدير الوزارة المحلية إن حتى النظر إلى وجه عارضة أزياء أنثى مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأفادت "راحة برس" أن أصحاب المتاجر مقاطعة في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.
واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.
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