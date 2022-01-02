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https://arabic.sputniknews.com/20220102/تونس-تحذير-من-انتقال-عدوى-كورونا-بواسطة-الملقحين-1054850659.html
تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
حذرت وزارة الصحة التونسية من تطور الحالة الوبائية في البلاد، مشيرة إلى أن الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم نقل العدوى. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:12+0000
2022-01-02T11:12+0000
2022-01-02T11:12+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول شكري حمودة، مدير الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن البلاد يمكن أن تشهد موجة جديدة لانتشار وباء كورونا.وأوضح المسؤول التونسي إنه تم تطعيم نحو 50 في المائة من التونسيين، مضيفا: "لكن الملقحين يمكنهم حمل الفيروس ونقل العدوى لغيرهم".يذكر أن تونس تدرس إمكانية تلقيح الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من سن 5 إلى 12 سنة، بينما اعتمدت وزارة الصحة التونسية لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد للاستخدام كلقاح معزز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, فيروس كورونا
تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
حذرت وزارة الصحة التونسية من تطور الحالة الوبائية في البلاد، مشيرة إلى أن الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم نقل العدوى.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول شكري حمودة، مدير الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن البلاد يمكن أن تشهد موجة جديدة لانتشار
وباء كورونا
.
وقال حمودة: "الوضع الوبائي يتطور ومن المرجح أن ندخل موجة جديدة".
وأوضح المسؤول التونسي إنه تم تطعيم نحو 50 في المائة من التونسيين، مضيفا: "لكن
الملقحين يمكنهم حمل الفيروس
ونقل العدوى لغيرهم".
وتابع: "يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعارف عليها لمكافحة انتشار العدوى".
يذكر أن تونس تدرس إمكانية تلقيح الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من سن 5 إلى 12 سنة، بينما اعتمدت وزارة الصحة التونسية لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد
للاستخدام كلقاح معزز
.