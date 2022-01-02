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تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
حذرت وزارة الصحة التونسية من تطور الحالة الوبائية في البلاد، مشيرة إلى أن الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم نقل العدوى. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول شكري حمودة، مدير الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن البلاد يمكن أن تشهد موجة جديدة لانتشار وباء كورونا.وأوضح المسؤول التونسي إنه تم تطعيم نحو 50 في المائة من التونسيين، مضيفا: "لكن الملقحين يمكنهم حمل الفيروس ونقل العدوى لغيرهم".يذكر أن تونس تدرس إمكانية تلقيح الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من سن 5 إلى 12 سنة، بينما اعتمدت وزارة الصحة التونسية لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد للاستخدام كلقاح معزز.
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العالم العربي, فيروس كورونا

تونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين

11:12 GMT 02.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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حذرت وزارة الصحة التونسية من تطور الحالة الوبائية في البلاد، مشيرة إلى أن الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم نقل العدوى.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول شكري حمودة، مدير الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن البلاد يمكن أن تشهد موجة جديدة لانتشار وباء كورونا.

وقال حمودة: "الوضع الوبائي يتطور ومن المرجح أن ندخل موجة جديدة".

وأوضح المسؤول التونسي إنه تم تطعيم نحو 50 في المائة من التونسيين، مضيفا: "لكن الملقحين يمكنهم حمل الفيروس ونقل العدوى لغيرهم".
وتابع: "يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعارف عليها لمكافحة انتشار العدوى".
يذكر أن تونس تدرس إمكانية تلقيح الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من سن 5 إلى 12 سنة، بينما اعتمدت وزارة الصحة التونسية لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد للاستخدام كلقاح معزز.
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