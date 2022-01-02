تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/حاكم-دارفور-يشكل-لجنة-تحقيق-في-أحداث-مقر-يوناميد-1054855998.html
حاكم دارفور يشكل لجنة تحقيق في أحداث مقر "يوناميد"
حاكم دارفور يشكل لجنة تحقيق في أحداث مقر "يوناميد"
أكد حاكم إقليم دارفور المكلف، محمد عيسى عليو، تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث مقر يوناميد ومخازن برنامج الغذاء العالمي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T13:34+0000
2022-01-02T13:34+0000
دارفور
الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/04/1043200410_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_76151e4f9feed6ce65e75c09332bef2a.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن اللجنة المشكلة هي لجنة اتحادية يرأسها قاضي محكمة عليا، ويشترك في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العدل والداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والدعم السريع وحكومة الإقليم وحكومات ولايات دارفور.وأوضح أن مهمة اللجنة تتلخص في التحقيق حول "أحداث التخريب والنهب والسلب التي طالت جزءا من المقر السابق لـ"يوناميد" ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأسبوع الماضي".وعن موعد بداية التحقيق، لم يحدد حاكم دارفور التوقيت، وإنما اكتفى بالقول: "اللجنة ستباشر مهامها قريبا بشأن الحادثتين".وعلق عليو على استخدام الزي والآليات العسكرية في الحادثتين حسب الفيديوهات التي تم تداولها، مؤكدا أنها "كانت جزءًا من محاولة التزييف والانتحال من قبل الجناة لإخفاء الأثر وإلصاق التهم بالقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح".
https://arabic.sputniknews.com/20211226/غوتيريش-يعلق-على-نهب-المقر-السابق-لبعثة-يوناميد-في-دارفور-1054579989.html
دارفور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/04/1043200410_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_2d97b97383fde69c78750dfda0c65187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دارفور, الأمم المتحدة

حاكم دارفور يشكل لجنة تحقيق في أحداث مقر "يوناميد"

13:34 GMT 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHدارفور
دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أكد حاكم إقليم دارفور المكلف، محمد عيسى عليو، تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث مقر يوناميد ومخازن برنامج الغذاء العالمي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن اللجنة المشكلة هي لجنة اتحادية يرأسها قاضي محكمة عليا، ويشترك في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العدل والداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والدعم السريع وحكومة الإقليم وحكومات ولايات دارفور.
بعثة الأمم المتحدة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
غوتيريش يعلق على نهب المقر السابق لبعثة "يوناميد" في دارفور
26 ديسمبر 2021, 14:01 GMT
وأوضح أن مهمة اللجنة تتلخص في التحقيق حول "أحداث التخريب والنهب والسلب التي طالت جزءا من المقر السابق لـ"يوناميد" ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأسبوع الماضي".
وعن موعد بداية التحقيق، لم يحدد حاكم دارفور التوقيت، وإنما اكتفى بالقول: "اللجنة ستباشر مهامها قريبا بشأن الحادثتين".

وبخصوص الخسائر التي تعرض لها مقر "يوناميد"، ومقر برنامج الغذاء العالمي، أكد الحاكم أن قرابة 15% من مقر "يوناميد" قد تعرض للسلب والنهب.

وعلق عليو على استخدام الزي والآليات العسكرية في الحادثتين حسب الفيديوهات التي تم تداولها، مؤكدا أنها "كانت جزءًا من محاولة التزييف والانتحال من قبل الجناة لإخفاء الأثر وإلصاق التهم بالقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:46 GMTكيف يبدو إمضاء يوم واحد على كل كوكب من المجموعة الشمسية... فيديو وصور
13:42 GMTالمغرب يستضيف لقاء غير معلن بين عقيلة صالح وخالد المشري لبحث خارطة الطريق الجديدة
13:34 GMTحاكم دارفور يشكل لجنة تحقيق في أحداث مقر "يوناميد"
13:32 GMTفرنسا تزيل علم الاتحاد الأوروبي عن أحد أشهر معالمها في باريس بعد موجة غضب
13:26 GMTالكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا المقترحات الأمنية الروسية والتطورات في ليبيا وسوريا
13:19 GMTطالبان تعلن أنها قاربت على تجهيز جيش جديد قوامه 100 ألف جندي
13:17 GMTعضو مجلس محافظة بغداد يدعو إلى خروج حقيقي للقوات الأمريكية من العراق
13:14 GMTسفير روسيا في ألمانيا: موسكو سترد على الحملة ضد "آر تي"
13:08 GMTاختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021
13:04 GMTترامب بصدد الإقدام على خطوة في ذكرى أحداث 6 يناير تصفها مساعدته السابقة بأنها "نصيحة مريعة"‏
12:58 GMT"فيفا" يكشف حقيقة تأجيل موعد كأس العالم للأندية
12:55 GMTأبرز الأحداث الأمنية والعسكرية في الوطن العربي والعالم خلال 2021
12:50 GMTخبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
12:48 GMTاللقاءات الأمنية بين دمشق وأنقرة.. هل تمهد لعلاقات سياسية؟
12:47 GMTمع انسحاب قواتها القتالية… هل تحاول الولايات المتحدة إعادة الإرهاب إلى العراق؟
12:44 GMTرسميا... البرلمان الأردني يوافق على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور
12:22 GMTأمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت... فيديو
12:20 GMTتقارير: طالبان تأمر بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء في المحلات
12:11 GMTالأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
12:04 GMTالحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد