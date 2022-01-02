حاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تقرير خاص، مشيرة إلى أن "لياونينغ" عادت إلى الميناء، الخميس الماضي، بعدما نجحت في استكمال التدريبات القتالية مع تشكيل بحري مرافق لها.يذكر أن تشكيل حاملة الطائرات الصينية انطلق إلى مياه البحر الأصفر في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقام بتدريبات متنوعة منها مهام التحليق التكتيكي للطائرات ومواجهة الطوارئ الجوية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.ولفتت الشبكة إلى قول تشن جيان، مدير أحد مراكز تشكيل حاملة الطائرات، إنه تم إجراء تدريبات قتالية متنوعة في مياه المحيط الهادئ من أجل تحسين القدرات القتالية للتشكيل البحري.
يذكر أن تشكيل حاملة الطائرات الصينية انطلق إلى مياه البحر الأصفر في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقام بتدريبات متنوعة منها مهام التحليق التكتيكي للطائرات ومواجهة الطوارئ الجوية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.
ولفتت الشبكة إلى قول تشن جيان، مدير أحد مراكز تشكيل حاملة الطائرات، إنه تم إجراء تدريبات قتالية متنوعة في مياه المحيط الهادئ من أجل تحسين القدرات القتالية للتشكيل البحري.
"يو إس إس جيرالد فورد"... أحدث حاملة طائرات أمريكية
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