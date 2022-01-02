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حاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما
حاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما
استكملت حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" مهامها العسكرية التدريبية، التي بدأتها في التحليق فوق البحار منذ 20 يوما لتعود بعدها إلى ميناء تشينغداو، شرقي الصين. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:18+0000
2022-01-02T16:18+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تقرير خاص، مشيرة إلى أن "لياونينغ" عادت إلى الميناء، الخميس الماضي، بعدما نجحت في استكمال التدريبات القتالية مع تشكيل بحري مرافق لها.يذكر أن تشكيل حاملة الطائرات الصينية انطلق إلى مياه البحر الأصفر في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقام بتدريبات متنوعة منها مهام التحليق التكتيكي للطائرات ومواجهة الطوارئ الجوية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.ولفتت الشبكة إلى قول تشن جيان، مدير أحد مراكز تشكيل حاملة الطائرات، إنه تم إجراء تدريبات قتالية متنوعة في مياه المحيط الهادئ من أجل تحسين القدرات القتالية للتشكيل البحري.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/حاملة-طائرات-صينية-تظهر-قدرات-هائلة-خلال-مناورات-بحرية-بالمحيط-الهادئ-فيديو-1054444277.html
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رصد عسكري, الصين

حاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما

16:18 GMT 02.01.2022
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استكملت حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" مهامها العسكرية التدريبية، التي بدأتها في التحليق فوق البحار منذ 20 يوما لتعود بعدها إلى ميناء تشينغداو، شرقي الصين.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تقرير خاص، مشيرة إلى أن "لياونينغ" عادت إلى الميناء، الخميس الماضي، بعدما نجحت في استكمال التدريبات القتالية مع تشكيل بحري مرافق لها.
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يذكر أن تشكيل حاملة الطائرات الصينية انطلق إلى مياه البحر الأصفر في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقام بتدريبات متنوعة منها مهام التحليق التكتيكي للطائرات ومواجهة الطوارئ الجوية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.
ولفتت الشبكة إلى قول تشن جيان، مدير أحد مراكز تشكيل حاملة الطائرات، إنه تم إجراء تدريبات قتالية متنوعة في مياه المحيط الهادئ من أجل تحسين القدرات القتالية للتشكيل البحري.
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