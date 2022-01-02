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https://arabic.sputniknews.com/20220102/حزب-الله-يكشف-سرا-عن-سليماني-1054844370.html
"حزب الله" يكشف سرا عن سليماني
"حزب الله" يكشف سرا عن سليماني
كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، سرا عن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T08:24+0000
2022-01-02T08:24+0000
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أجرت وكالة فارس حوارا مع نعيم قاسم، أكد من خلاله أن الجنرال سليماني كان في غرفة إدارة العمليات أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في شهر يوليو/ تموز 2006.وأشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" إلى إنجازات سليماني لدول المنطقة وشعوبها موضحا أنها إنجازات كثيرة، فقد كانت أول نتيجة بارزة تمثلت في النصر والتحرير الذي جرى في لبنان في العام 2000، وذلك بعد سنتين من استلامه لمهامه حيث خرجت القوات الإسرائيلية "ذليلة من جنوب لبنان"، على حد وصفه.وأضاف نعيم قاسم، بعد انتصار "حزب الله" على الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، توَّج قاسم سليماني قطاع غزة بالانتصارات التي حصلت في القطاع في ثلاث مرات متتالية، مشيرا إلى ما قام به سليماني في تأكيد الصمود والمواجهة الباهرة في سوريا، ودعم العراق وتأسيس الحشد الشعبي، وطرد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على مستوى العراق وسوريا.يذكر أنه في 3 يناير 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/قائد-عسكري-إيراني-سليماني-أوجد-توازن-الرعب-مع-الكيان-الصهيوني-1054841786.html
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إسرائيل, حزب الليكود, عالم, إيران, لبنان

"حزب الله" يكشف سرا عن سليماني

08:24 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، سرا عن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
أجرت وكالة فارس حوارا مع نعيم قاسم، أكد من خلاله أن الجنرال سليماني كان في غرفة إدارة العمليات أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في شهر يوليو/ تموز 2006.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
قائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
06:36 GMT
وأشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" إلى إنجازات سليماني لدول المنطقة وشعوبها موضحا أنها إنجازات كثيرة، فقد كانت أول نتيجة بارزة تمثلت في النصر والتحرير الذي جرى في لبنان في العام 2000، وذلك بعد سنتين من استلامه لمهامه حيث خرجت القوات الإسرائيلية "ذليلة من جنوب لبنان"، على حد وصفه.
وأضاف نعيم قاسم، بعد انتصار "حزب الله" على الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، توَّج قاسم سليماني قطاع غزة بالانتصارات التي حصلت في القطاع في ثلاث مرات متتالية، مشيرا إلى ما قام به سليماني في تأكيد الصمود والمواجهة الباهرة في سوريا، ودعم العراق وتأسيس الحشد الشعبي، وطرد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على مستوى العراق وسوريا.
يذكر أنه في 3 يناير 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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