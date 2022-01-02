حسن الرداد يرد مجددا على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم

فقد نشر الرداد فيديو له من الرياض وهو يوجه تحية لـ إيمي، حيث قال "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".وحسم الفنان المصري، حسن الرداد، مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميلا وطيبا جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
رد الفنان المصري حسن الرداد، مجددا على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة.
فقد نشر الرداد فيديو له من الرياض وهو يوجه تحية لـ إيمي، حيث قال "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".
بعد شائعةانفصالهما التي تم نفيها مراراً وتكراراً، وجه الممثل المصري حسن الرداد رسالةالى زوجته الممثلة إيمي أثناء تواجده في"موسم الرياض" وصرح"الجو تحفة جداً في البوليفارد بصراحة،وأريد أن أبعث رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزةإيمي سمير غانم،وأقول لها إن شاء الله العام المقبل نكون معا pic.twitter.com/KujX7YmmgC
وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".
وحسم الفنان المصري، حسن الرداد، مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.