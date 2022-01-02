تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220102/حمدوك-قبولي-التكليف-بمنصب-رئيس-الوزراء-كان-بعد-توافق-سياسي--1054872766.html
حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي
حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن قبوله منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T20:27+0000
2022-01-02T20:27+0000
2022-01-02T20:47+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg
وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الأخير مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لمائدة الحوار.وتابع حمدوك في خطاب له الليلة، أن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، وأن "الانقسامات أعاقت مسيرة الحكومة الانتقالية ولم تفلح كل مبادراتنا لإنهاء الانقسام".وأكد أنهم "قدموا عدة مبادرات لم تجد آذانا صاغية".وأضاف حمدوك: "حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين".ودعا حمدوك المستثمرين للعمل في السودان، وقال: "نأمل أن يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/رئيس-الوزراءالسوداني-حمدوك-يعلن-استقالته-من-منصبه-1054873494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_390fd02df08fa5a7159d6f083fe0ef3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي 20:27 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 02.01.2022)
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن قبوله منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي.
وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الأخير مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لمائدة الحوار.
وتابع حمدوك في خطاب له الليلة، أن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، وأن "الانقسامات أعاقت مسيرة الحكومة الانتقالية ولم تفلح كل مبادراتنا لإنهاء الانقسام".
وأكد أنهم "قدموا عدة مبادرات لم تجد آذانا صاغية".
وأضاف حمدوك: "حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين".
ودعا حمدوك المستثمرين للعمل في السودان، وقال: "نأمل أن يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني".