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حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي
حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن قبوله منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T20:27+0000
2022-01-02T20:47+0000
أخبار السودان اليوم
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وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الأخير مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لمائدة الحوار.وتابع حمدوك في خطاب له الليلة، أن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، وأن "الانقسامات أعاقت مسيرة الحكومة الانتقالية ولم تفلح كل مبادراتنا لإنهاء الانقسام".وأكد أنهم "قدموا عدة مبادرات لم تجد آذانا صاغية".وأضاف حمدوك: "حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين".ودعا حمدوك المستثمرين للعمل في السودان، وقال: "نأمل أن يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/رئيس-الوزراءالسوداني-حمدوك-يعلن-استقالته-من-منصبه-1054873494.html
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أخبار السودان اليوم

حمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي

20:27 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن قبوله منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي.
وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الأخير مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لمائدة الحوار.
وتابع حمدوك في خطاب له الليلة، أن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، وأن "الانقسامات أعاقت مسيرة الحكومة الانتقالية ولم تفلح كل مبادراتنا لإنهاء الانقسام".
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه
20:33 GMT
وأكد أنهم "قدموا عدة مبادرات لم تجد آذانا صاغية".
وأضاف حمدوك: "حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين".
ودعا حمدوك المستثمرين للعمل في السودان، وقال: "نأمل أن يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني".
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