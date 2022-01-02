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https://arabic.sputniknews.com/20220102/خبيرة-تجميل-تسمي-أكثر-التغييرات-أناقة-لعام-2022-1054862423.html
خبيرة تجميل تسمي أكثر التغييرات أناقة لعام 2022
خبيرة تجميل تسمي أكثر التغييرات أناقة لعام 2022
لاحظت مصممة شعر روسية بعض التغييرات التي ستحدث عام 2022، عند النساء والرجال، وخاصة فيما يخص قصات الشعر. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:17+0000
2022-01-02T15:17+0000
2022-01-02T15:17+0000
منوعات
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ففي مقابلة مع "موسلينتا" قالت الخبيرة ييكاترينا شيغلوفا: إن الاهتمام سيتحول بشكل كبير إلى الأظافر الطويلة.وأضافت أن أكثر قصات الشعر للسيدات أناقة في عام 2022 هي البوب ، والبيكسي، والمتدرج، والممزق وغير المتماثل.وأشارت إلى أن "تجعيد الشعر الكبير سيصبح ملائمًا أكثر من السابق، حيث كان تجعيد الشعر الخفيف شائعًا، ولكن الآن يتم استبدالها بتجعيدات كبيرة من الجذور".ونوهت إلى أن موضة الشعر الطويل ستبقى.وبالنسبة للرجال قالت الخبيرة إنه، لا توجد اتجاهات جديدة، ولكن الغالب منهم يريد العشوائية وعدم تسريح الشعر بعد الحلاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/عمليات-التجميل-بين-الواقع-والموضة-وفي-سوريا-أقل-كلفة-بآلاف-الدولارات-1050556019.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
خبيرة تجميل تسمي أكثر التغييرات أناقة لعام 2022
لاحظت مصممة شعر روسية بعض التغييرات التي ستحدث عام 2022، عند النساء والرجال، وخاصة فيما يخص قصات الشعر.
ففي مقابلة مع "موسلينتا" قالت الخبيرة ييكاترينا شيغلوفا: إن الاهتمام سيتحول بشكل كبير إلى
الأظافر الطويلة
.
وأضافت أن أكثر قصات الشعر للسيدات أناقة في عام 2022 هي البوب ، والبيكسي، والمتدرج، والممزق وغير المتماثل.
28 أكتوبر 2021, 17:22 GMT
وأشارت إلى أن "تجعيد الشعر الكبير سيصبح ملائمًا أكثر من السابق، حيث كان تجعيد الشعر الخفيف شائعًا، ولكن الآن يتم استبدالها بتجعيدات كبيرة من الجذور".
ونوهت إلى أن موضة الشعر الطويل ستبقى.
وبالنسبة للرجال قالت الخبيرة إنه، لا توجد اتجاهات جديدة، ولكن الغالب منهم يريد العشوائية وعدم تسريح الشعر بعد الحلاقة.