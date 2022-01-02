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https://arabic.sputniknews.com/20220102/خبير-الوضع-على-حدود-غزة-قابل-للتصعيد-بدرجة-كبيرة-1054854701.html
خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:50+0000
2022-01-02T12:50+0000
2022-01-02T12:50+0000
إسرائيل
غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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و أشار الصواف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن أي تطور مكروه في حالة أبو هواش الصحية سيؤدي إلى تصعيد كبير، بحسب تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.وأضاف الصواف أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءات سوف تتخذ في اجتماع المجلس المركزي لحركة فتح، هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، بحسب قوله.وكان الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، قصفوا مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".وتابع أن دبابات إسرائيلية قصفت نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة"، بحسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/إعلام-الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-قطاع-غزة-1054839161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الفلسطيني-لقادة-إسرائيل-نفد-صبرنا-ولن-نقبل-ببقائكم-1054816842.html
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إسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
و أشار الصواف في تصريحات لـ"
راديو سبوتنيك
"، إلى أن أي تطور مكروه في حالة أبو هواش الصحية سيؤدي إلى تصعيد كبير، بحسب تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.
وأضاف الصواف أن تصريحات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
عن إجراءات سوف تتخذ في اجتماع المجلس المركزي لحركة فتح، هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، بحسب قوله.
وكان الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، قصفوا مواقع تابعة لحركة
حماس
في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".
وتابع أن دبابات إسرائيلية قصفت نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة"، بحسب قوله.