تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/خبير-الوضع-على-حدود-غزة-قابل-للتصعيد-بدرجة-كبيرة-1054854701.html
خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:50+0000
2022-01-02T12:50+0000
إسرائيل
غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086755_0:55:2880:1675_1920x0_80_0_0_d077597c3b85d358fcb53daf233f7d6f.jpg
و أشار الصواف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن أي تطور مكروه في حالة أبو هواش الصحية سيؤدي إلى تصعيد كبير، بحسب تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.وأضاف الصواف أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءات سوف تتخذ في اجتماع المجلس المركزي لحركة فتح، هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، بحسب قوله.وكان الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، قصفوا مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".وتابع أن دبابات إسرائيلية قصفت نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة"، بحسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/إعلام-الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-قطاع-غزة-1054839161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الفلسطيني-لقادة-إسرائيل-نفد-صبرنا-ولن-نقبل-ببقائكم-1054816842.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086755_63:0:2623:1920_1920x0_80_0_0_fb3f5d6cc923b919d7fe696cf6d2be15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

خبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة

12:50 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أرشيف مايو 2021
فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أرشيف مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
و أشار الصواف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن أي تطور مكروه في حالة أبو هواش الصحية سيؤدي إلى تصعيد كبير، بحسب تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.
تصاعد ألسنة اللهب بعد قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة 20 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة.. فيديو
أمس, 22:20 GMT
وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.
وأضاف الصواف أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءات سوف تتخذ في اجتماع المجلس المركزي لحركة فتح، هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، بحسب قوله.
وكان الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، قصفوا مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".
وتابع أن دبابات إسرائيلية قصفت نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة"، بحسب قوله.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع حول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 8 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
الرئيس الفلسطيني لقادة إسرائيل: نفد صبرنا ولن نقبل ببقائكم
أمس, 11:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:46 GMTكيف يبدو إمضاء يوم واحد على كل كوكب من المجموعة الشمسية... فيديو وصور
13:42 GMTالمغرب يستضيف لقاء غير معلن بين عقيلة صالح وخالد المشري لبحث خارطة الطريق الجديدة
13:34 GMTحاكم دارفور يشكل لجنة تحقيق في أحداث مقر "يوناميد"
13:32 GMTفرنسا تزيل علم الاتحاد الأوروبي عن أحد أشهر معالمها في باريس بعد موجة غضب
13:26 GMTالكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا المقترحات الأمنية الروسية والتطورات في ليبيا وسوريا
13:19 GMTطالبان تعلن أنها قاربت على تجهيز جيش جديد قوامه 100 ألف جندي
13:17 GMTعضو مجلس محافظة بغداد يدعو إلى خروج حقيقي للقوات الأمريكية من العراق
13:14 GMTسفير روسيا في ألمانيا: موسكو سترد على الحملة ضد "آر تي"
13:08 GMTاختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021
13:04 GMTترامب بصدد الإقدام على خطوة في ذكرى أحداث 6 يناير تصفها مساعدته السابقة بأنها "نصيحة مريعة"‏
12:58 GMT"فيفا" يكشف حقيقة تأجيل موعد كأس العالم للأندية
12:55 GMTأبرز الأحداث الأمنية والعسكرية في الوطن العربي والعالم خلال 2021
12:50 GMTخبير: الوضع على حدود غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة
12:48 GMTاللقاءات الأمنية بين دمشق وأنقرة.. هل تمهد لعلاقات سياسية؟
12:47 GMTمع انسحاب قواتها القتالية… هل تحاول الولايات المتحدة إعادة الإرهاب إلى العراق؟
12:44 GMTرسميا... البرلمان الأردني يوافق على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور
12:22 GMTأمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت... فيديو
12:20 GMTتقارير: طالبان تأمر بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء في المحلات
12:11 GMTالأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
12:04 GMTالحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد