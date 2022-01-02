https://arabic.sputniknews.com/20220102/داكار-2022-السعودية-تستضيف-تجربة-جديدة-من-الرالي-الشهير-وكاماز-الروسية-تتحدى-الجميع-1054852689.html

"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع

"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع

انطلق "داكار 2022" في السعودية، يوم أمس، 1يناير/ كانون الثاني، بمقدمة حدّدت مواقف المشاركين في المرحلة الأولى من رالي ماراثون. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

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سيجري سباق الماراثون مرة أخرى بالكامل في السعودية، ومن المتوقع أن يكون هذا السباق واحدًا من أكثر السباقات إثارة، حيث تحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي اليوم الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كيلومترا، منها 4261 كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.واستقطبت النسخة 44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي، ولكن للأسف ، مع وجود علامة ناقص هي حرمان الروس بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من العلم الوطني والنشيد الوطني، لذلك يضطر جميع المتسابقين المحليين للعمل كممثلين لاتحاد السيارات الروسي، إذا شاركوا أيضًا في ترتيب بطولة العالم.ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.وصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجياً من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.يقوم مطورو سيارات السباق الجماعي بتجربة محطات الطاقة الكهربائية ، لذا فإن خطط منظمي داكار لجعل سباقهم صديقًا للبيئة لم يعد يبدو خياليًا.أودي لديها هدف طموحقررت العلامة التجارية الألمانية التنافس على الانتصارات في داكار 2022 ليس فقط الفوز في داكار، ولكن أيضًا لتصبح أول صانع سيارات يفوز بماراثون الرالي هذا في سيارة دفع رباعي هجينة.كاماز الحصان الجامحأفضل وقت في أول يوم كان من نصيب قائد فريق كاماز الروسي إدوارد نيكولاييف، حيث عاد الفائز بخمس مرات في داكار إلى سباق الماراثون بعد أن غاب عن نسخة 2021، وأظهر نيكولاييف، براعة على متن شاحنته من الجيل الجديد، ليعبر الخط بـ 13 دقيقة وثانية واحدة.دميتري سوتنيكوف هو الثاني حيث تخلف بسبع ثوان فقط عن زميله في الفريق لتذهب المرتبة الثالثة لـ أندريه كارجينوف، والرابعة لـ أنتون شيبالوف. حيث سينافسون بكل قوة من أجل الحصول على المرتبة الأولى.

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