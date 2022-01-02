تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
https://arabic.sputniknews.com/20220102/داكار-2022-السعودية-تستضيف-تجربة-جديدة-من-الرالي-الشهير-وكاماز-الروسية-تتحدى-الجميع-1054852689.html
"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع
"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع
انطلق "داكار 2022" في السعودية، يوم أمس، 1يناير/ كانون الثاني، بمقدمة حدّدت مواقف المشاركين في المرحلة الأولى من رالي ماراثون. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:00+0000
2022-01-02T12:06+0000
العالم العربي
روسيا
العالم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054843355_0:244:3042:1955_1920x0_80_0_0_fb5f5446f16a8dc4fe9b2313fe0c74df.jpg
سيجري سباق الماراثون مرة أخرى بالكامل في السعودية، ومن المتوقع أن يكون هذا السباق واحدًا من أكثر السباقات إثارة، حيث تحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي اليوم الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كيلومترا، منها 4261 كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.واستقطبت النسخة 44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي، ولكن للأسف ، مع وجود علامة ناقص هي حرمان الروس بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من العلم الوطني والنشيد الوطني، لذلك يضطر جميع المتسابقين المحليين للعمل كممثلين لاتحاد السيارات الروسي، إذا شاركوا أيضًا في ترتيب بطولة العالم.ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.وصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجياً من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.يقوم مطورو سيارات السباق الجماعي بتجربة محطات الطاقة الكهربائية ، لذا فإن خطط منظمي داكار لجعل سباقهم صديقًا للبيئة لم يعد يبدو خياليًا.أودي لديها هدف طموحقررت العلامة التجارية الألمانية التنافس على الانتصارات في داكار 2022 ليس فقط الفوز في داكار، ولكن أيضًا لتصبح أول صانع سيارات يفوز بماراثون الرالي هذا في سيارة دفع رباعي هجينة.كاماز الحصان الجامحأفضل وقت في أول يوم كان من نصيب قائد فريق كاماز الروسي إدوارد نيكولاييف، حيث عاد الفائز بخمس مرات في داكار إلى سباق الماراثون بعد أن غاب عن نسخة 2021، وأظهر نيكولاييف، براعة على متن شاحنته من الجيل الجديد، ليعبر الخط بـ 13 دقيقة وثانية واحدة.دميتري سوتنيكوف هو الثاني حيث تخلف بسبع ثوان فقط عن زميله في الفريق لتذهب المرتبة الثالثة لـ أندريه كارجينوف، والرابعة لـ أنتون شيبالوف. حيث سينافسون بكل قوة من أجل الحصول على المرتبة الأولى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054843355_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_816044b8d0919b010332fb67c27f736c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, العالم, رياضة

"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع

12:00 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDDakar Rally
Dakar Rally - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
تابعنا عبر
انطلق "داكار 2022" في السعودية، يوم أمس، 1يناير/ كانون الثاني، بمقدمة حدّدت مواقف المشاركين في المرحلة الأولى من رالي ماراثون.
سيجري سباق الماراثون مرة أخرى بالكامل في السعودية، ومن المتوقع أن يكون هذا السباق واحدًا من أكثر السباقات إثارة، حيث تحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي اليوم الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كيلومترا، منها 4261 كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
واستقطبت النسخة 44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي، ولكن للأسف ، مع وجود علامة ناقص هي حرمان الروس بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من العلم الوطني والنشيد الوطني، لذلك يضطر جميع المتسابقين المحليين للعمل كممثلين لاتحاد السيارات الروسي، إذا شاركوا أيضًا في ترتيب بطولة العالم.
ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.
وصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجياً من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.
يقوم مطورو سيارات السباق الجماعي بتجربة محطات الطاقة الكهربائية ، لذا فإن خطط منظمي داكار لجعل سباقهم صديقًا للبيئة لم يعد يبدو خياليًا.
أودي لديها هدف طموح
قررت العلامة التجارية الألمانية التنافس على الانتصارات في داكار 2022 ليس فقط الفوز في داكار، ولكن أيضًا لتصبح أول صانع سيارات يفوز بماراثون الرالي هذا في سيارة دفع رباعي هجينة.
كاماز الحصان الجامح
أفضل وقت في أول يوم كان من نصيب قائد فريق كاماز الروسي إدوارد نيكولاييف، حيث عاد الفائز بخمس مرات في داكار إلى سباق الماراثون بعد أن غاب عن نسخة 2021، وأظهر نيكولاييف، براعة على متن شاحنته من الجيل الجديد، ليعبر الخط بـ 13 دقيقة وثانية واحدة.
دميتري سوتنيكوف هو الثاني حيث تخلف بسبع ثوان فقط عن زميله في الفريق لتذهب المرتبة الثالثة لـ أندريه كارجينوف، والرابعة لـ أنتون شيبالوف. حيث سينافسون بكل قوة من أجل الحصول على المرتبة الأولى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:11 GMTالأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
12:09 GMTوكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
12:04 GMTالحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
12:03 GMTغواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
12:00 GMT"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع
11:58 GMTصحيفة تكشف الفرق بين تعويضات البطالة في روسيا وأمريكا
11:53 GMTباريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
11:43 GMTنيكولاس كيج يرفض أن يطلق عليه "ممثل" ويختار لقبا آخر له
11:40 GMTالبرلمان الأردني يعتذر للشعب عن جلسة تبادل "اللكمات" بين النواب... فيديو
11:38 GMTكيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
11:33 GMTرئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
11:28 GMTمرتضى منصور: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة... فيديو
11:24 GMT"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55
11:21 GMTمسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح
11:18 GMTأصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي ترد على جدل صورتها مع صديقها أثناء قضاء إجازة
11:15 GMTأفضل 6 أطعمة لمرضى السكري
11:12 GMTتونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
11:06 GMTمصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
11:03 GMTبريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون
11:01 GMTالدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل