https://arabic.sputniknews.com/20220102/درجة-حرارة-تصل-إلى-ما-دون-الصفر-أرصاد-السعودية-تحذر-من-كتلة-هوائية-تضرب-المملكة-1054865747.html

"درجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر"... أرصاد السعودية تحذر من كتلة هوائية تضرب المملكة

"درجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر"... أرصاد السعودية تحذر من كتلة هوائية تضرب المملكة

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من تأثر بعض مناطق في المملكة بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى أن تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T16:27+0000

2022-01-02T16:27+0000

2022-01-02T16:27+0000

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وكشف المركز الوطني، في بيان له اليوم الأحد، أن الكتلة الهوائية الباردة تضرب المملكة بداية من يوم غد الاثنين وحتى الجمعة المقبلة.وأوضح المركز في بيانه أن الكتلة "يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات".وتوقع البيان أن "يستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات".ولم يستبعد المركز أن تصل درجة الحرارة في تلك المناطق إلى ما دون الصفر.ولفت المركز إلى أنه "يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة".

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