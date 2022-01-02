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https://arabic.sputniknews.com/20220102/دولة-تسجل-رقما-قياسيا-من-المهاجرين-السريين-1054875242.html
دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
سجلت دولة بنما موجة قياسية للهجرة السرية خلال العام الماضي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:41+0000
2022-01-02T21:41+0000
2022-01-02T21:38+0000
أخبار أمريكا اليوم
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وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كشفت وزارة الأمن البنمية، دخول 126 ألفا و675 مهاجرا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.واستطاع 9 آلاف مهاجر كولومبي عبور الحدود بين بنما وكولومبيا دون سند قانوني. وحسب الوزارة تم توقيف عدد قياسي من المهاجرين السريين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أمريكا اليوم
دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
سجلت دولة بنما موجة قياسية للهجرة السرية خلال العام الماضي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كشفت وزارة الأمن البنمية، دخول 126 ألفا و675 مهاجرا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
واستطاع 9 آلاف مهاجر كولومبي عبور الحدود بين بنما وكولومبيا دون سند قانوني.
وحسب الوزارة تم توقيف عدد قياسي من المهاجرين السريين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.