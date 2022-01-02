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دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
سجلت دولة بنما موجة قياسية للهجرة السرية خلال العام الماضي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:41+0000
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أخبار أمريكا اليوم
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وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كشفت وزارة الأمن البنمية، دخول 126 ألفا و675 مهاجرا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.واستطاع 9 آلاف مهاجر كولومبي عبور الحدود بين بنما وكولومبيا دون سند قانوني. وحسب الوزارة تم توقيف عدد قياسي من المهاجرين السريين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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أخبار أمريكا اليوم

دولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين

21:41 GMT 02.01.2022
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قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . V. Goremikin
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سجلت دولة بنما موجة قياسية للهجرة السرية خلال العام الماضي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كشفت وزارة الأمن البنمية، دخول 126 ألفا و675 مهاجرا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
واستطاع 9 آلاف مهاجر كولومبي عبور الحدود بين بنما وكولومبيا دون سند قانوني.
وحسب الوزارة تم توقيف عدد قياسي من المهاجرين السريين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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