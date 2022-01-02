رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم

وقال "راديو موزاييك" إن لقاء بدون مع المنتخب التونسي تم بحضور وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، وخلال اللقاء دعت رئيسة الحكومة المنتخب إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط.وتوجهت بودن بالتهاني للاعبين والجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة المدرب منذر الكبير، بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنية لهم النجاح.في السياق ذاته، أثنت رئيسة الحكومة على ما بذله اللاعبون والإطار الفني من مجهودات في كأس العرب بقطر، ووصولهم إلى المباراة النهائية.وشهد اللقاء كذلك تجاذب أطراف الحديث بين بودن والجهاز الفني واللاعبين، كما اطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، في قصر الحكومة في القصبة.
وقال "راديو موزاييك" إن لقاء بدون مع المنتخب التونسي تم بحضور وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، وخلال اللقاء دعت رئيسة الحكومة المنتخب إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط.
وتوجهت بودن بالتهاني للاعبين والجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة المدرب منذر الكبير، بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنية لهم النجاح.
في السياق ذاته، أثنت رئيسة الحكومة على ما بذله اللاعبون والإطار الفني من مجهودات في كأس العرب بقطر، ووصولهم إلى المباراة النهائية.
وشهد اللقاء كذلك تجاذب أطراف الحديث بين بودن والجهاز الفني واللاعبين، كما اطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية.