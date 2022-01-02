https://arabic.sputniknews.com/20220102/رئيس-المركزي-اليمني-البيئة-التي-نعمل-فيها-غير-صديقة-ولا-خيار-سوى-النجاح-1054871517.html

رئيس البنك المركزي اليمني: البيئة التي نعمل فيها غير صديقة ولا خيار سوى النجاح

رئيس البنك المركزي اليمني: البيئة التي نعمل فيها غير صديقة ولا خيار سوى النجاح

صرح أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مجلس الإدارة، بأن البيئة التي يعمل فيها البنك غير صديقة مؤكدا أنه لا خيار سوى النجاح. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T19:35+0000

2022-01-02T19:35+0000

2022-01-02T19:37+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وقال غالب خلال انعقاد أول اجتماع مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي اليمني في عدن أن "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التي نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".وأضاف غالب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول المجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو".وطالب محافظ البنك المركزي اليمني جميع الجهات بالقيام بواجباتها واستشعار مسؤولياتها ومغادرة حالة السلبية والاسترخاء التي اعتادت عليها خلال الفترات الماضية خاصة في مجالات تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق والبناء المؤسسي لهياكل الدولة وأجهزتها.وشدد غالب على حرص إدارته على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الناظمة وأعمال مبادئ الشفافية والحوكمة في كل الأنشطة وممارسة لمهامها.كما تعهد بالتعامل بكل صرامة مع أي تجاوزات بما في ذلك تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة وعدم السماح به لإثارة السلبية الكبيرة على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.وشهد الاجتماع ذاته، انتقال المجلس إلى مناقشة جدول أعماله بما في ذلك محضر اجتماع الإدارة السابق ومشروع الخطة المالية لعام 2022 والتقرير السنوي لعام 2021، وتقرير تقييمي لمزادات العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك، ونشرة التطورات الاقتصادية حتى الربع الأخير من عام 2021، إلى جانب العديد من المواضيع، على أن يواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال ما تبقى من مواضيع في جدول أعماله.

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