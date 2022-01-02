رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه

وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية بالمقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".ولفت حمدوك إلى عمله خلال الفترة الماضية على تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو كارثة، محذرا من اتجاه البلاد نحو أزمة شاملة.
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.
وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".
وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية بالمقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".
ولفت حمدوك إلى عمله خلال الفترة الماضية على تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو كارثة، محذرا من اتجاه البلاد نحو أزمة شاملة.