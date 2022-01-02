رش نوع معين من التوابل على الطعام قد يمنحك عمرا أطول بحسب العلم

وجدت دراسة جديدة من جامعة روتجرز أن توابل الكركم، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بحسب موقع express.المركب الرئيسي للكركم هو الكركمين، وقد وجد العلماء أن هذا المركب هو الذي أعطى الكركم خاصية إيجابية له.إلا أن هناك فوائد صحية أخرى للكركم تتجاوز الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.مركب الكركمين، وبالتالي الكركم، هو مضاد طبيعي للالتهابات، ويمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر، كما وُجد أن الكركم فعال أيضا لمرضى التهاب المفاصل.ولا يتعلق الأمر بالصحة الجسدية فحسب، إذ يمكن أن يعمل الكركم كمضاد للاكتئاب بحسب ما كشفته إحدى الدراسات.ونظرا لأن الكركم يعمل كمضاد فعال للالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بأشكال الخرف والسرطان وأمراض القلب، فهو قادر نظريا على زيادة العمر أيضا، لذلك يجب أن يشكل الكركم جزءا من نظام غذائي صحي ومتوازن يتم تناوله جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة.
وجدت الدراسات أن رش نوع معين من التوابل على طعامك لن يمنحك مذاقا شهيا فحسب، بل سيقيك من الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض ما يمكن أن يمنحك عمرا أطول.
وجدت دراسة جديدة من جامعة روتجرز أن توابل الكركم، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بحسب موقع express.
المركب الرئيسي للكركم هو الكركمين، وقد وجد العلماء أن هذا المركب هو الذي أعطى الكركم خاصية إيجابية له.
إلا أن هناك فوائد صحية أخرى للكركم تتجاوز الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
مركب الكركمين، وبالتالي الكركم، هو مضاد طبيعي للالتهابات، ويمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر، كما وُجد أن الكركم فعال أيضا لمرضى التهاب المفاصل.
ولا يتعلق الأمر بالصحة الجسدية فحسب، إذ يمكن أن يعمل الكركم كمضاد للاكتئاب بحسب ما كشفته إحدى الدراسات.
ونظرا لأن الكركم يعمل كمضاد فعال للالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بأشكال الخرف والسرطان وأمراض القلب، فهو قادر نظريا على زيادة العمر أيضا، لذلك يجب أن يشكل الكركم جزءا من نظام غذائي صحي ومتوازن يتم تناوله جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة.