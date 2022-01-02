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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
سجلت روسيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T09:29+0000
2022-01-02T09:29+0000
روسيا
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وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم فقد "سجلت روسيا 18233حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع المجموع التراكمي إلى 10537966 إصابة"، ما يعد معدل الإصابات اليومي الأقل منذ 14 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما تم تسجيل 17837 إصابة.وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 811 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 310518 حالة"، ما يعد معدل الوفيات اليومي الأقل منذ 27 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما تم تسجيل 779 وفاة.وأوضح البيان أنه "تم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بإحصاء 1824 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1468 حالة ثم ضواحي موسكو بـ 1364 حالة".فيما أشار إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 9524039 بعد خروج 26976 مريضا من المستشفيات منذ الأمس".وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4%.وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/أعداد-الإصابات-والوفيات-بفيروس-كورونا-في-روسيا-تواصل-انخفاضها-في-أول-أيام-العام-الجديد-1054820723.html
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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي

09:29 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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سجلت روسيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم فقد "سجلت روسيا 18233حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع المجموع التراكمي إلى 10537966 إصابة"، ما يعد معدل الإصابات اليومي الأقل منذ 14 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما تم تسجيل 17837 إصابة.
وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 811 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 310518 حالة"، ما يعد معدل الوفيات اليومي الأقل منذ 27 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما تم تسجيل 779 وفاة.
وأوضح البيان أنه "تم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بإحصاء 1824 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1468 حالة ثم ضواحي موسكو بـ 1364 حالة".
فيما أشار إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 9524039 بعد خروج 26976 مريضا من المستشفيات منذ الأمس".
احتفالات الروس في موسكو برأس السنة 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
أمس, 13:06 GMT
وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4%.
وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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