ريال مدريد يبدأ 2022 بخسارة أمام مضيفه خيتافي... فيديو

ويدين خيتافي بالفضل في الفوز لنجمه التركي إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.وتعد هذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيده في الصدارة عند 46 نقطة ويبقى متفوقا بـ8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي يحل ضيفا على قادش في الجولة ذاتها غدا الاثنين، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16.
بدأ ريال مدريد عام 2022 بخسارة أمام مضيفه خيتافي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين خيتافي بالفضل في الفوز لنجمه التركي إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.
وتعد هذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيده في الصدارة عند 46 نقطة ويبقى متفوقا بـ8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي يحل ضيفا على قادش في الجولة ذاتها غدا الاثنين، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16.