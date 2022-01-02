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سرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي
سرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي
أثارت رحلة القاذفات الروسية الاستراتيجية من طراز "تو-160" بالقرب من فلوريدا حيرة الطيران الأمريكي، حسب محللين عسكريين من جمهورية الصين الشعبية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:18+0000
2022-01-02T10:18+0000
رصد عسكري
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تعتبر القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو-160" من بين أقوى الطائرات في العالم في فئتها. الطائرة التي تم تطويرها منذ عدة عقود لا تزال لا مثيل لها من حيث القدرة الاستيعابية وخصائص السرعة. إنها سريعة جدًا لدرجة أنه حتى العديد من طائرات القوات الجوية الأمريكية الحديثة لا يمكنها التنافس معها في هذا المؤشر. وفقًا للخبراء الصينيين، منذ وقت ليس ببعيد، حيرت سرعة الطائرة توبوليف 160 جميع الطائرات الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.تو-160 جيدة في العديد من المكونات - السرعة والقدرة على التحمل وقوة السلاح. لكن هذا ليس كل شيء. كانت إحدى أقوى أوراقها الرابحة هي القدرة على الابتعاد عن المراقبة.تعمل تو-160 "البجعة البيضاء" بمحركات إن كي-32. بفضله، تبلغ سرعة الطائرة في الاحتراق حوالي 2 ماخ (2200 كم / ساعة). للمقارنة ، فإن الحد الأقصى للسرعة لأحدث المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس ، إف-35 ، هو 1930 كم / ساعة. وبالتالي ، فإن إف-35 لديها فرصة ضئيلة لاعتراض القاذفة العملاقة، حتى لو كانت تحلق على مقربة من ساحل الولايات المتحدة.وذكر الصحفيون الصينيون أن "طائرتين روسيتين من طراز توبوليف 160 حلقتا بالقرب من فلوريدا ، ولم تحاول القوات الجوية الأمريكية حتى اعتراضهما".وبحسب سوهو، حلق الجيش الأمريكي بطائرته، لكن في النهاية لم يقترب من الروسية توبوليف 160. ولم تستبعد جمهورية الصين الشعبية أن القوات الجوية الأمريكية كانت تخشى فشل عملية اعتراض هذه الطائرات في "الفناء الخلفي" الخاص بها. خصائص سرعة "البجعة البيضاء" خطيرة للغاية لدرجة أن الأمريكيين لم يكونوا متأكدين من نجاح المهمة وبالتالي اختاروا عدم المخاطرة.
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رصد عسكري

سرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي

10:18 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصور القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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أثارت رحلة القاذفات الروسية الاستراتيجية من طراز "تو-160" بالقرب من فلوريدا حيرة الطيران الأمريكي، حسب محللين عسكريين من جمهورية الصين الشعبية.
تعتبر القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو-160" من بين أقوى الطائرات في العالم في فئتها. الطائرة التي تم تطويرها منذ عدة عقود لا تزال لا مثيل لها من حيث القدرة الاستيعابية وخصائص السرعة. إنها سريعة جدًا لدرجة أنه حتى العديد من طائرات القوات الجوية الأمريكية الحديثة لا يمكنها التنافس معها في هذا المؤشر. وفقًا للخبراء الصينيين، منذ وقت ليس ببعيد، حيرت سرعة الطائرة توبوليف 160 جميع الطائرات الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.
تو-160 جيدة في العديد من المكونات - السرعة والقدرة على التحمل وقوة السلاح. لكن هذا ليس كل شيء. كانت إحدى أقوى أوراقها الرابحة هي القدرة على الابتعاد عن المراقبة.
تعمل تو-160 "البجعة البيضاء" بمحركات إن كي-32. بفضله، تبلغ سرعة الطائرة في الاحتراق حوالي 2 ماخ (2200 كم / ساعة). للمقارنة ، فإن الحد الأقصى للسرعة لأحدث المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس ، إف-35 ، هو 1930 كم / ساعة. وبالتالي ، فإن إف-35 لديها فرصة ضئيلة لاعتراض القاذفة العملاقة، حتى لو كانت تحلق على مقربة من ساحل الولايات المتحدة.
تذكرت الصحيفة أنه منذ بعض الوقت قامت حاملة صواريخ روسية من طراز تو-160 برحلة مذهلة للغاية فوق البحر الكاريبي وخلال هذه المناورات اقتربت من فلوريدا الأمريكية. الطائرات، على الرغم من أنها حلقت على مسافة محترمة إلى حد ما من الدولة الأمريكية، يمكن أن تهدد، إذا لزم الأمر، الأراضي الأمريكية حتى على هذه المسافة. في مثل هذه الحالة، يتوقع المرء أن تحاول القوات الجوية الأمريكية اعتراض الوحدات القتالية الروسية، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل. علاوة على ذلك، حيرت مناورات "البجعة البيضاء" الجيش الأمريكي - لم يعرفوا كيف يتفاعلون معها.
وذكر الصحفيون الصينيون أن "طائرتين روسيتين من طراز توبوليف 160 حلقتا بالقرب من فلوريدا ، ولم تحاول القوات الجوية الأمريكية حتى اعتراضهما".
وبحسب سوهو، حلق الجيش الأمريكي بطائرته، لكن في النهاية لم يقترب من الروسية توبوليف 160. ولم تستبعد جمهورية الصين الشعبية أن القوات الجوية الأمريكية كانت تخشى فشل عملية اعتراض هذه الطائرات في "الفناء الخلفي" الخاص بها. خصائص سرعة "البجعة البيضاء" خطيرة للغاية لدرجة أن الأمريكيين لم يكونوا متأكدين من نجاح المهمة وبالتالي اختاروا عدم المخاطرة.
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