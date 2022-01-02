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سقوط أسماك من السماء في ولاية أمريكية أواخر أيام 2021... صور
سقوط أسماك من السماء في ولاية أمريكية أواخر أيام 2021... صور
شهدت مدينة أمريكية أواخر العام الماضي 2021 ظاهرة جوية عجيبة، وهي سقوط أسماك من السماء ‏مثل الأمطار.‏ 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T06:15+0000
2022-01-02T06:26+0000
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ونشر الحساب الرسمي لمدينة تيكساركانا، الواقعة في شرق ولاية تكساس الأمريكية على موقع "فيسبوك"، يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول، يحذر السكان من "المطر الحيواني"، وأرفق معه صورة لسمكة سقطت من السماء.ويحمل المنشور عنوان: "2021 تتخلص من جميع الحيل... بما في ذلك تمطر الأسماك في تيكساركانا اليوم، ولا، هذه ليست مزحة".وتابع أنه على الرغم من أن الأمطار الحيوانية غير شائعة، إلا أنها تحدث من حين لآخر.وطلب المنشور من سكان البلدة مشاركة صور أخرى للسمك الذي سقط من السماء.يحدث المطر الحيواني عندما تعلق الحيوانات الصغيرة مثل الأسماك والخفافيش والثعابين والطيور والضفادع في مجاري المياه، وتنقل إلى السماء من الأرض، وتسقط مع قطرات المطر، وفقا قناة "ناشونال جيوغرافيك" العلمية.وأخبر أحد الساكنين في بلدة تيكساركانا، جيمس أوديرش، محطة "WCIA" الأمريكية المحلية، أنه كان مع زميله في العمل عندما أمطرت السمكة في أحد متاجر السيارات.وقال: "كان هناك صوت رعد قوي، وعندما فتحنا باب المتجر نظرت إلى الخارج وكانت السماء تمطر بغزارة وسقطت سمكة على الأرض، ثم قلت: إنها تمطر سمكا! وكانت الأسماك تتساقط هنا وفي كل مكان".وبحسب ما ورد، فقد تم سقوط الأسماك الصغيرة، التي يبلغ طولها حوالي 4 إلى 5 بوصات، في ساحة انتظار السيارات.بينما أكد تيم بريغهام، وهو مقيم آخر في البلدة، أنه أحضر دلوا لتجميع السمك الساقط من أجل استخدامه كطعم للصيد.وسبق أن حدثت ظاهرة "المطر الحيواني" في أماكن أخرى، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا في عام 2017، عندما أمطرت سمكة صغيرة على مدرسة ابتدائية، بحسب صحيفة "ميركوري نيوز" الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/علماء-يستخدمون-أسماكا-تبصق-في-تجربة-غريبة-لإثبات-امتلاكها-قدرة-مثيرة-للجدل-لسنوات-1054704029.html
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مجتمع, منوعات

سقوط أسماك من السماء في ولاية أمريكية أواخر أيام 2021... صور

06:15 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 06:26 GMT 02.01.2022)
© AP Photo / Robert F. Bukatyسمكة
سمكة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
سمكة
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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شهدت مدينة أمريكية أواخر العام الماضي 2021 ظاهرة جوية عجيبة، وهي سقوط أسماك من السماء ‏مثل الأمطار.‏
ونشر الحساب الرسمي لمدينة تيكساركانا، الواقعة في شرق ولاية تكساس الأمريكية على موقع "فيسبوك"، يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول، يحذر السكان من "المطر الحيواني"، وأرفق معه صورة لسمكة سقطت من السماء.
ويحمل المنشور عنوان: "2021 تتخلص من جميع الحيل... بما في ذلك تمطر الأسماك في تيكساركانا اليوم، ولا، هذه ليست مزحة".
وتابع أنه على الرغم من أن الأمطار الحيوانية غير شائعة، إلا أنها تحدث من حين لآخر.
وطلب المنشور من سكان البلدة مشاركة صور أخرى للسمك الذي سقط من السماء.
يحدث المطر الحيواني عندما تعلق الحيوانات الصغيرة مثل الأسماك والخفافيش والثعابين والطيور والضفادع في مجاري المياه، وتنقل إلى السماء من الأرض، وتسقط مع قطرات المطر، وفقا قناة "ناشونال جيوغرافيك" العلمية.
وأخبر أحد الساكنين في بلدة تيكساركانا، جيمس أوديرش، محطة "WCIA" الأمريكية المحلية، أنه كان مع زميله في العمل عندما أمطرت السمكة في أحد متاجر السيارات.
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وقال: "كان هناك صوت رعد قوي، وعندما فتحنا باب المتجر نظرت إلى الخارج وكانت السماء تمطر بغزارة وسقطت سمكة على الأرض، ثم قلت: إنها تمطر سمكا! وكانت الأسماك تتساقط هنا وفي كل مكان".
وبحسب ما ورد، فقد تم سقوط الأسماك الصغيرة، التي يبلغ طولها حوالي 4 إلى 5 بوصات، في ساحة انتظار السيارات.
بينما أكد تيم بريغهام، وهو مقيم آخر في البلدة، أنه أحضر دلوا لتجميع السمك الساقط من أجل استخدامه كطعم للصيد.
وسبق أن حدثت ظاهرة "المطر الحيواني" في أماكن أخرى، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا في عام 2017، عندما أمطرت سمكة صغيرة على مدرسة ابتدائية، بحسب صحيفة "ميركوري نيوز" الأمريكية.
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