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https://arabic.sputniknews.com/20220102/سقوط-مصابين-من-الشرطة-والمحتجين-خلال-مظاهرة-ضد-القيود-الوبائية-في-ألمانيا-1054856680.html
سقوط مصابين من الشرطة والمحتجين خلال مظاهرة ضد القيود الوبائية في ألمانيا
سقوط مصابين من الشرطة والمحتجين خلال مظاهرة ضد القيود الوبائية في ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن 6 متظاهرين و4 ضباط أصيبوا في اشتباكات اندلعت خلال احتجاج رافض لإجراءات مكافحة الوباء في بلدة جريز في تورينجيا في يوم رأس السنة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T13:51+0000
2022-01-02T13:51+0000
2022-01-02T13:51+0000
العالم
ألمانيا
فيروس كورونا
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برلين- سبوتنيك. استخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من نحو 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود "كوفيد 19" المطبقة على الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء.وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب في أذى جسدي وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.واحتج نحو ألف شخص على القيود في أماكن أخرى من ولاية وسط ألمانيا، بما في ذلك ليبنشتاين ورودولشتات وسوندرسهاوزن وسويمردا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ألمانيا, فيروس كورونا
سقوط مصابين من الشرطة والمحتجين خلال مظاهرة ضد القيود الوبائية في ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن 6 متظاهرين و4 ضباط أصيبوا في اشتباكات اندلعت خلال احتجاج رافض لإجراءات مكافحة الوباء في بلدة جريز في تورينجيا في يوم رأس السنة الجديدة.
برلين-
سبوتنيك
. استخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من نحو 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود "كوفيد 19" المطبقة على الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب في أذى جسدي وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.
واحتج
نحو ألف شخص
على القيود في أماكن أخرى من ولاية وسط ألمانيا، بما في ذلك ليبنشتاين ورودولشتات وسوندرسهاوزن وسويمردا.