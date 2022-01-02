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https://arabic.sputniknews.com/20220102/سوناطراك-الجزائرية-تعتزم-استثمار-39-مليار-دولار-حتى-2026-1054870319.html
"سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 39 مليار دولار حتى 2026
"سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 39 مليار دولار حتى 2026
أعلن توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، بأن شركته تعزم استثمار 39 مليار دولار حتى عام 2026. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T19:02+0000
2022-01-02T19:02+0000
2022-01-02T19:02+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت "رويترز" عن حكار تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، وقال فيها إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026 للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.وتابع حكار في تصريحاته قائلا إنه "من بين الـ 39 مليار دولار، سيتم استثمار ستة مليارات دولار في 2022"، ويأتي هذا الإعلان في وقت تأتي فيه 95 في المئة من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.يذكر أن شركة الطاقة الإيطالية "إيني" كانت قد وقعت عقدا مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، منتصف الشهر الماضي، لتطوير حقول محروقات في حوض بركين، في أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد.وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوبي الجزائر، إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر وجود الشركة الإيطالية في الجزائر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
"سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 39 مليار دولار حتى 2026
أعلن توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، بأن شركته تعزم استثمار 39 مليار دولار حتى عام 2026.
ونقلت "رويترز" عن حكار تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، وقال فيها إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026 للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.
وتابع حكار في تصريحاته قائلا إنه "من بين الـ 39 مليار دولار، سيتم استثمار ستة مليارات دولار في 2022"، ويأتي هذا الإعلان في وقت تأتي فيه 95 في المئة من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.
يذكر أن شركة الطاقة الإيطالية "إيني" كانت قد وقعت عقدا مع
شركة "سوناطراك" الجزائرية
، منتصف الشهر الماضي، لتطوير حقول محروقات في حوض بركين، في أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد.
وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوبي الجزائر، إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر وجود الشركة الإيطالية في الجزائر.