https://arabic.sputniknews.com/20220102/صحيفة-تكشف-الفرق-بين-تعويضات-البطالة-في-روسيا-وأمريكا-1054852546.html

صحيفة تكشف الفرق بين تعويضات البطالة في روسيا وأمريكا

صحيفة تكشف الفرق بين تعويضات البطالة في روسيا وأمريكا

مثلت البطالة أحد أهم تحديات العقود الأخيرة لما تخلفه من آثار كارثية على الفرد والمجتمع، وحاولت أغلب الحكومات حل هذه المشكلة، إما عن طريق خلق فرص عمل جديدة، أو... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T11:58+0000

2022-01-02T11:58+0000

2022-01-02T11:58+0000

روسيا

أمريكا

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ويعد مبلغ إعانات البطالة في روسيا أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، ولكنه يدفع لمدة أطول، حسب دراسة نشرتها صحيفة "إم كي" اليوم الأحد.ويعتمد مقدار إعانات البطالة في أمريكا على سقف الراتب الذي تم تلقيه قبل الفصل من الوظيفة، بناءً على الدخل في آخر 52 أسبوعًا، وعلى المكان الذي تعيش فيه.ويغطي البدل 30% إلى 50% من الراتب السابق عادة، لكن التباين شاسع بين الولايات (الحد الأقصى في ولاية ماساتشوستس هو 823 دولارًا في الأسبوع ، بينما يبلغ في ميسيسيبي 235 دولارًا)، وتبلغ المدة القصوى لتلقي الإعانة من 26 إلى 28 أسبوعًا، حسب الولاية.في الوقت نفسه ، يبلغ الحد الأقصى لمخصصات البطالة في روسيا 12،130 روبل شهريًا (160 دولار تقريبا)، يتم دفعها كحد أقصى لمدة عام.وبشكل عام ، فإن الوضع في سوق العمل الأمريكية مبهم، كما تلاحظ الصحيفة، حيث يعد معدل البطالة الإجمالي منخفضًا عند 4.2%، وفي الوقت نفسه، هناك ما يقرب من سبعة ملايين أمريكي عاطل عن العمل، وهناك 11 مليون وظيفة شاغرة، بالإضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير في معدلات البطالة في أمريكا اعتمادًا على المنطقة، في كاليفورنيا ونيفادا تصل إلى 7.3%، لكنها في نبراسكا لا تتجاوز 1.9%.ويمكن قول الشيء نفسه عن روسيا، الاختلافات الإقليمية هنا أكثر حدة، وتتراوح من 1.9% من العاطلين عن العمل في سانت بطرسبرغ إلى 30.5% في جمهورية إنغوشيا.وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الموافق لـ16/12/2021، ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في البلاد، للأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمقدار 18 ألفًا مقارنة بالرقم المعدل للأسبوع السابق إلى 206 آلاف.وتوقع محللون استطلعت آراءهم وكالة "ديلي فوركس"، ارتفاعًا إلى 200 ألف فقط، وتم تعديل رقم الأسبوع السابق من 184 ألفًا إلى 188 ألفًا.

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