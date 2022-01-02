https://arabic.sputniknews.com/20220102/طالبان-توصي-سائقي-الحافلات-بالتوقف-عن-السير-لتأدية-الصلاة-1054847232.html

طالبان توصي سائقي الحافلات بالتوقف عن السير لتأدية الصلاة

طالبان توصي سائقي الحافلات بالتوقف عن السير لتأدية الصلاة

أوصت حركة "طالبان" سائقي الحافلات بالتوقف عن السير في أوقات الصلاة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان لوزارة الدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد.وحسب البيان، أوصت حركة "طالبان" سائقي الحافلات بوقف عملهم في أوقات الصلاة.أشار البيان إلى أنه لا يمكن للمرأة استخدام وسائل النقل العام دون ارتداء الحجاب، كما لا يمكنها السفر أكثر من 78 كيلومترا دون أن يرافقها أحد أفراد عائلتها المقرّبين.وكانت وكالة أنباء كابول قد أفادت في وقت سابق، بأن حركة "طالبان" (المفروض عليها عقوبات من الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) حظرت تشغيل الموسيقى في السيارات، إلى جانب حظرها توصيل النساء غير المرتديات للحجاب.تأتي هذه الإرشادات، بعد مرور أسابيع على طلب وزارة الأمر بالمعروف من القنوات التلفزيونية الأفغانية منع عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تشارك فيها نساء.يذكر أنه في أوائل أغسطس 2021، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في اليوم الـ 15 من الشهر نفسه، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا مع الغرب من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

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