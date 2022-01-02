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عضو مجلس محافظة بغداد يدعو إلى خروج حقيقي للقوات الأمريكية من العراق
عضو مجلس محافظة بغداد يدعو إلى خروج حقيقي للقوات الأمريكية من العراق
دعا عضو مجلس العاصمة العراقية بغداد، معين الكاظمي، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، الفريق قاسم سليماني، والقيادي بالحشد... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T13:17+0000
2022-01-02T13:17+0000
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كما دعا إلى أن يكون هناك "خروج حقيقي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية خصوصا القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو "خروج شكلي وتحويل الجنود القتاليين إلى مستشارين ومدربين، على أن يبقى العدد 2500 متواجد داخل العراق".وطالب الحكومة العراقية بتأكيد خروج القوات بالأرقام والأدلة من خلال خطوات حقيقية، منها أن يكون هناك طلب رسمي عراقي من المختصين بالشأن العسكري والأمني لعدد واختصاصات المستشارين والمدربين المطلوبين لخدمة القوات المسلحة العراقية، وليس أن يكون برغبة من الجانب الأمريكي بتحديد العدد والاختصاص.وقال الكاظمي: "يجب أن يكون هناك وضوح بأسماء المدربين والمستشارين المتواجدين داخل العراق وأن يكون دخولهم وخروجهم موافقا للأعراف الدبلوماسية وأن لا يكون هناك انتهاك للأجواء العراقية".وتوقع أن "تستهدف فصائل المقاومة القوات الأمريكية بين الحين والآخر، حال استمرت الولايات المتحدة في تماديها بالتدخل ومحاولة الضغط على فصائل المقاومة والكتل السياسية التي تدعو إلى السيادة وعدم التدخل الخارجي".
https://arabic.sputniknews.com/20211230/مقتدى-الصدر-يشترط-إخطار-مجلس-الأمن-للموافقة-على-مغادرة-القوات-الأجنبية-من-العراق-1054764511.html
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أمريكا, أخبار العالم العربي, العراق

عضو مجلس محافظة بغداد يدعو إلى خروج حقيقي للقوات الأمريكية من العراق

13:17 GMT 02.01.2022
© REUTERS / ARI JALALقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / ARI JALAL
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دعا عضو مجلس العاصمة العراقية بغداد، معين الكاظمي، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، الفريق قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد قبل عامين.
كما دعا إلى أن يكون هناك "خروج حقيقي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية خصوصا القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو "خروج شكلي وتحويل الجنود القتاليين إلى مستشارين ومدربين، على أن يبقى العدد 2500 متواجد داخل العراق".
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وطالب الحكومة العراقية بتأكيد خروج القوات بالأرقام والأدلة من خلال خطوات حقيقية، منها أن يكون هناك طلب رسمي عراقي من المختصين بالشأن العسكري والأمني لعدد واختصاصات المستشارين والمدربين المطلوبين لخدمة القوات المسلحة العراقية، وليس أن يكون برغبة من الجانب الأمريكي بتحديد العدد والاختصاص.
وقال الكاظمي: "يجب أن يكون هناك وضوح بأسماء المدربين والمستشارين المتواجدين داخل العراق وأن يكون دخولهم وخروجهم موافقا للأعراف الدبلوماسية وأن لا يكون هناك انتهاك للأجواء العراقية".
وتوقع أن "تستهدف فصائل المقاومة القوات الأمريكية بين الحين والآخر، حال استمرت الولايات المتحدة في تماديها بالتدخل ومحاولة الضغط على فصائل المقاومة والكتل السياسية التي تدعو إلى السيادة وعدم التدخل الخارجي".
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