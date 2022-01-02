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غواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
غواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
ظهرت غواصة روسية مسلحة بصواريخ كاليبر فجأة في البحر المتوسط. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:03+0000
2022-01-02T12:03+0000
رصد عسكري
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ظهرت الغواصة الروسية نوفوروسيسك بشكل غير متوقع في هذه المنطقة، على خلفية بيان قيادة البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات هاري ترومان والمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التي يرأسها سيحتفظان بوجودهما الدائم في البحر الأبيض المتوسط. تحمل الغواصة الروسية أسلحة كافية للتعامل مع سفن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية، الأمر الذي تسبب بالفعل في حالة من الذعر في كل من قيادة البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.وفقًا لمعلومات وكالة الأنباء آفيا برو، على الرغم من القوة الكاملة للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، اقتربت الغواصة الروسية نوفوروسيسك التي تعمل بالديزل والكهرباء من منطقة انتشار السفن الحربية الأمريكية، وبعد أن ذهبت إلى الأعماق، تسببت في حالة من الذعر بين قيادة الأسطول الأمريكي. باءت محاولات العثور على الغواصة الروسية خلال اليومين الماضيين بالفشل. لهذا الغرض، شاركت السفن المجهزة بالرادارات والطائرات المضادة للغواصات، ومع ذلك، ثبت أيضًا أن هذا لم ينجح.في جميع الاحتمالات، تتجه الغواصة الروسية نوفوروسيسك إلى الساحل السوري، ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد تعليقات رسمية على ذلك من قيادة البحرية الروسية.
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رصد عسكري

غواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط

12:03 GMT 02.01.2022
© Sputnik . ALEXEE KUDENKO / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . ALEXEE KUDENKO
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ظهرت غواصة روسية مسلحة بصواريخ كاليبر فجأة في البحر المتوسط.
ظهرت الغواصة الروسية نوفوروسيسك بشكل غير متوقع في هذه المنطقة، على خلفية بيان قيادة البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات هاري ترومان والمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التي يرأسها سيحتفظان بوجودهما الدائم في البحر الأبيض المتوسط. تحمل الغواصة الروسية أسلحة كافية للتعامل مع سفن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية، الأمر الذي تسبب بالفعل في حالة من الذعر في كل من قيادة البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.
وفقًا لمعلومات وكالة الأنباء آفيا برو، على الرغم من القوة الكاملة للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، اقتربت الغواصة الروسية نوفوروسيسك التي تعمل بالديزل والكهرباء من منطقة انتشار السفن الحربية الأمريكية، وبعد أن ذهبت إلى الأعماق، تسببت في حالة من الذعر بين قيادة الأسطول الأمريكي. باءت محاولات العثور على الغواصة الروسية خلال اليومين الماضيين بالفشل. لهذا الغرض، شاركت السفن المجهزة بالرادارات والطائرات المضادة للغواصات، ومع ذلك، ثبت أيضًا أن هذا لم ينجح.
في جميع الاحتمالات، تتجه الغواصة الروسية نوفوروسيسك إلى الساحل السوري، ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد تعليقات رسمية على ذلك من قيادة البحرية الروسية.
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