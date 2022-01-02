تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/فرنسا-اليمين-المتطرف-يصف-وضع-علم-الاتحاد-الأوروبي-على-قوس-النصر-بالاعتداء-الحقيقي-1054839783.html
فرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي
فرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي
احتجت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لو بان، اليوم السبت، على وضع علم الاتحاد الأوروبي فوق قوس النصر بمناسبة تولي باريس رئاسة التكتل للأشهر الستة القادمة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T00:07+0000
2022-01-02T00:07+0000
فرنسا
اليمين المتطرف
مارين لوبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102381/01/1023810106_0:147:2833:1741_1920x0_80_0_0_dd901b282b41ad34d7f6820a1edde348.jpg
وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى لو بان التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون، في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.وقالت لو بان في بيان ولم يصدر أي تعقيب من ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لو بان بأنه أعطى "أمرا مباشرا" بوضع العلم.لكن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون، قال إن رفع العلم مؤقت.وكتب في تغريدة على تويتر، "لم يتم استبدال العلم الفرنسي. الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة".ولم يكشف ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل/نيسان بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66 بالمئة مقابل 34 بالمئة.وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102381/01/1023810106_157:0:2676:1889_1920x0_80_0_0_11077f0b471661d3d6d2b44de7ef3d56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, اليمين المتطرف, مارين لوبان

فرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي

00:07 GMT 02.01.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
تابعنا عبر
احتجت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لو بان، اليوم السبت، على وضع علم الاتحاد الأوروبي فوق قوس النصر بمناسبة تولي باريس رئاسة التكتل للأشهر الستة القادمة.
وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى لو بان التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون، في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.
وقالت لو بان في بيان
تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المعلم يمجد انتصاراتنا العسكرية ويضم قبر الجندي المجهول.
ولم يصدر أي تعقيب من ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لو بان بأنه أعطى "أمرا مباشرا" بوضع العلم.
لكن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون، قال إن رفع العلم مؤقت.
وكتب في تغريدة على تويتر، "لم يتم استبدال العلم الفرنسي. الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة".
ولم يكشف ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل/نيسان بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66 بالمئة مقابل 34 بالمئة.
وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:47 GMTالأمم المتحدة تعلق على اعتبار ممثل المنظمة الروسي في كوسوفو غير مرغوب فيه
00:07 GMTفرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي
أمسالأولى منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر
أمسالطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة.. فيديو
أمسالهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت النووية بموجب معاهدة 1988
أمس"لم يكشف أسمائهم"... باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا
أمسدين تونس يمثل 82.6% من الناتج المحلي في موازنة 2022
أمسإصابة أكثر من 80 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
أمسمحمد رمضان يستعين بعادل إمام في أولى أغنياته بـ 2022... فيديو
أمسالتحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية
أمسسلطات مالي المؤقتة تقترح تأجيل الانتخابات خمس سنوات
أمسمسؤول مصري يكشف حقيقة دخول بلاده الموجة الخامسة من كورونا
أمسهل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟
أمس5 مسكنات طبيعية لمحاربة آلام المفاصل في الشتاء.. بحسب الأيورفيدا
أمسالاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
أمسبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة
أمسكونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام
أمسالمئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
أمسالصليب الأحمر يعرب عن قلقه لتدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
أمسخبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر