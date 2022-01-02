فرنسا ترفع سن توفير وسائل منع الحمل المجانية للنساء حتى 25 عاما

وفي السابق، كانت وسائل تحديد النسل المجانية مسموحة لمن هن دون سن 18 عاما، وفقا لقناة "فرانس 24".وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، قد أعلن عن المبادرة لأول مرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب وكالة "رويترز".وقال فيران إن "الإجراء يهدف إلى معالجة الانخفاض في استخدام الشابات لوسائل منع الحمل بسبب الأعباء المالية"، مشيرا إلى أن ذلك سيكلف الحكومة الفرنسية قرابة 25 مليون دولار.وأفادت "فرانس برس" أن الإجراء الجديد الخاص بحصول النساء حتى سن 25 عاما على وسائل تحديد النسل المجانية يشمل حبوب منع الحمل، واللولب الرحمي، واللاصقات المانعة للحمل، بالإضافة إلى طرق أخرى تتعلق بهرمون الستيرويد.
قررت فرنسا أن ترفع سن توفير وسائل منع الحمل المجانية للنساء حتى عمر 25 عاما، وذلك بدءا من أمس السبت.
وفي السابق، كانت وسائل تحديد النسل المجانية مسموحة لمن هن دون سن 18 عاما، وفقا لقناة "فرانس 24".
وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، قد أعلن عن المبادرة لأول مرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وقال فيران إن "الإجراء يهدف إلى معالجة الانخفاض في استخدام الشابات لوسائل منع الحمل بسبب الأعباء المالية"، مشيرا إلى أن ذلك سيكلف الحكومة الفرنسية قرابة 25 مليون دولار.
وتابع موضحا أنه "ليس من المحتمل أن لا تكون النساء قادرات على حماية أنفسهن أو لا يستطعن استخدام وسائل منع الحمل إذا اتخذن هذا الاختيار، لأن ذلك سيكلف الحكومة الكثير".
وأفادت "فرانس برس" أن الإجراء الجديد الخاص بحصول النساء حتى سن 25 عاما على وسائل تحديد النسل المجانية يشمل حبوب منع الحمل، واللولب الرحمي، واللاصقات المانعة للحمل، بالإضافة إلى طرق أخرى تتعلق بهرمون الستيرويد.