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فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من عشرة إلى 7 أيام
فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من عشرة إلى 7 أيام
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T02:51+0000
2022-01-02T02:51+0000
فرنسا
فيروس كورونا
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وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.وقال فيران لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية. وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت السبت.
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فرنسا, فيروس كورونا

فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من عشرة إلى 7 أيام

02:51 GMT 02.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNأشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.
وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.
وقال فيران لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية. وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".
وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت السبت.
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