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https://arabic.sputniknews.com/20220102/فهد-يخطف-كلبا-من-داخل-منزل-ويجتاز-به-السور-فيديو-1054862327.html
فهد يخطف كلبا من داخل منزل ويجتاز به السور... فيديو
فهد يخطف كلبا من داخل منزل ويجتاز به السور... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا غريبا يوثق عملية اختطاف كلب بواسطة فهد من داخل أسوار أحد المنازل. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:14+0000
2022-01-02T15:14+0000
2022-01-02T15:14+0000
نادي الفيدي
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ويظهر الفيديو الكلب يقف وحيدا داخل فناء المنزل ليلا، فيما كان محاطا بسور بوابته مغلقه، وأخذ الكلب ينبح باستمرار ردا على أصوات نباح قادمة من خارج السور.في لحظة معينة، وتحديدا عند الدقيقة الأولى و22 ثانية من زمن المقطع، يشعر الكلب بقدوم الفهد من خلف البوابة فيفر مسرعا محاولا الاختباء.لم تمنع البوابة المغلقة الفهد من اقتحام المنزل، حيث قفز من فوق السور ونزل إلى الفناء ليمسك الكلب بفمه ويفر هاربا من فوق السور كما دخل أول مرة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيدي
فهد يخطف كلبا من داخل منزل ويجتاز به السور... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا غريبا يوثق عملية اختطاف كلب بواسطة فهد من داخل أسوار أحد المنازل.
ويظهر الفيديو الكلب يقف وحيدا داخل فناء المنزل ليلا، فيما كان محاطا بسور بوابته مغلقه، وأخذ الكلب ينبح باستمرار ردا على أصوات نباح قادمة من خارج السور.
في لحظة معينة، وتحديدا عند الدقيقة الأولى و22 ثانية من زمن المقطع، يشعر الكلب بقدوم الفهد من خلف البوابة فيفر مسرعا محاولا الاختباء.
لم تمنع البوابة المغلقة الفهد من اقتحام المنزل، حيث قفز من فوق السور ونزل إلى الفناء ليمسك الكلب بفمه ويفر هاربا من فوق السور كما دخل أول مرة.